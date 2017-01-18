白宮時裝指南：就職舞會穿甚麼？

杜林普即將「登基」，成為新任美國總統。作為第一夫人，梅拉尼婭（Melania Trump）在就職舞會的打扮，亦成為外界焦點。普羅大眾看的，無非是她有多高貴性感，穿甚麼牌子款式。但對這位白宮女主人而言，當晚的一襲華衣，不只要艷壓群芳，更加要昭示未來。

美國有「就職時裝」（Inaugural Fashion）一詞，多指總統夫人在就職舞會的衣著。傳統上，她會以當晚的風格，為往後 4 年的總統施政定調。區區一條長裙，何以任重道遠？設計與時裝學教授 Hazel Clark 解釋：「就職典禮有一種象徵意義。它是新任政府的開始，背負深切的期望。對一些人來說，那是希望；對另一些人來說，那是恐懼。」因此，第一夫人在就職舞會的晚禮裙，既要帶來勇氣，也要掃除憂慮。

歷屆舞會中，叫人津津樂道的一套，屬於詹森之妻 Bird Johnson，其夫在前任約翰．甘迺迪遭暗殺後 1 年就職，她穿上代表明朗樂觀的黃色長裙，再配以珍珠和白手套，不失莊重大方，亦有撥開陰霾之意；卡特就職之時，經濟正陷困境，夫人 Rosalynn 放棄度身訂造，選擇重穿舊裙，也為明智之選；蘭茜．列根和米歇爾同穿白裙，亮相丈夫的首屆就職舞會，正因在西方社會，白色所聯想的出生、貞潔、婚嫁，與就職一樣，同為重要的過渡儀式。