1月19日
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白宮時裝指南：就職舞會穿甚麼？

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圖片來源：路透社
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杜林普即將「登基」，成為新任美國總統。作為第一夫人，梅拉尼婭（Melania Trump）在就職舞會的打扮，亦成為外界焦點。普羅大眾看的，無非是她有多高貴性感，穿甚麼牌子款式。但對這位白宮女主人而言，當晚的一襲華衣，不只要艷壓群芳，更加要昭示未來

美國有「就職時裝」（Inaugural Fashion）一詞，多指總統夫人在就職舞會的衣著。傳統上，她會以當晚的風格，為往後 4 年的總統施政定調。區區一條長裙，何以任重道遠？設計與時裝學教授 Hazel Clark 解釋：「就職典禮有一種象徵意義。它是新任政府的開始，背負深切的期望。對一些人來說，那是希望；對另一些人來說，那是恐懼。」因此，第一夫人在就職舞會的晚禮裙，既要帶來勇氣，也要掃除憂慮。

歷屆舞會中，叫人津津樂道的一套，屬於詹森之妻 Bird Johnson，其夫在前任約翰．甘迺迪遭暗殺後 1 年就職，她穿上代表明朗樂觀的黃色長裙，再配以珍珠和白手套，不失莊重大方，亦有撥開陰霾之意；卡特就職之時，經濟正陷困境，夫人 Rosalynn 放棄度身訂造，選擇重穿舊裙，也為明智之選；蘭茜．列根和米歇爾同穿白裙，亮相丈夫的首屆就職舞會，正因在西方社會，白色所聯想的出生、貞潔、婚嫁，與就職一樣，同為重要的過渡儀式。

Bird Johnson 一襲鮮黃色禮裙，為經歷總統慘遭暗殺的美國，重新帶來朝氣。　圖片來源：美國歷史國家博物館
Bird Johnson 一襲鮮黃色禮裙，為經歷總統慘遭暗殺的美國，重新帶來朝氣。　圖片來源：美國歷史國家博物館
顧慮國家經濟不景，Rosalynn 重穿舊裙亮相舞會。　圖片來源：美國歷史國家博物館
顧慮國家經濟不景，Rosalynn 重穿舊裙亮相舞會。　圖片來源：美國歷史國家博物館
蘭茜穿上露肩白裙，時尚而不失大方。圖片來源：美國歷史國家博物館
蘭茜穿上露肩白裙，時尚而不失大方。　圖片來源：美國歷史國家博物館

凸顯總統夫人的時尚品味，也是晚禮裙在舞會的另一意義。譬如在 1953 年，艾森豪的就職舞會上，其妻 Mamie 所穿的粉色禮裙，相信就是 50 年代美國流行泡泡糖顏色的源起；1961 年，積奇蓮現身舞會時那襲全白連袍長裙，用色經過精心設計，好讓她在黑白媒體和一眾嘉賓中，仍能鶴立雞群；到了 1993 年，希拉莉初任第一夫人，她身穿的王室風紫裙，出自設計師 Sarah Phillips 之手，帶挈當時名不經傳的同鄉出出風頭，間接推動小本經營。

積奇蓮的白色禮裙，讓她在黑白照中，依然明艷照人。　圖片來源：約翰甘迺迪總統圖書館暨博物館
積奇蓮的白色禮裙，讓她在黑白照中，依然明艷照人。　圖片來源：約翰甘迺迪總統圖書館暨博物館
Mamie 為 50 年代的美國掀起一波粉色熱潮。　圖片來源：美國國家檔案和記錄管理局
Mamie 為 50 年代的美國掀起一波粉色熱潮。　圖片來源：美國國家檔案和記錄管理局
希拉莉穿上同鄉設計師的作品，變相替當年名不經傳的對方賣廣告。　圖片來源：美國國家檔案和記錄管理局
希拉莉穿上同鄉設計師的作品，變相替當年名不經傳的對方賣廣告。　圖片來源：美國國家檔案和記錄管理局

不過，最叫梅拉尼婭為難的，是「first lady」除她以外，尚有風情萬種的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）。既要雍容華貴，展現個人風采，還得提防身旁繼女，免被搶去風頭，如何兼顧兩者，將是她的最大難題。到底梅拉尼婭所穿的，會是讓她流芳百世，還是叫她貽笑萬年？周五晚上，自有分曉。

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