江皓昕：Sherlock 第四季—— 一個死忠的自白

第四季播完，以下劇透。

第三集 The Final Problem 收視失利，其一分析歸咎於俄羅斯電視網絡居然在正式播映前一天流出影片，以致部分人早看過了。其二是部分觀眾和影評人批評故事過於複雜，也脫離了一個私家偵探的日常推理，爛尾了云云。

利申，作為此劇死忠，我真誠認為那些批評故事複雜的人，首先就該自省一下，看不懂如此顯淺的大眾劇，並不是一件太光彩的事，還好意思大聲說出來，似乎是按錯遙控看錯台了。正如福爾摩斯哥哥飾演者，也是編劇之一的 Mark Gatiss 說：“Go and read a children’s book with hard pages if you don’t want to be challenged. We’re making the show we want to make.＂你是個衛道之士就別上咸網，你是個不喜歡用腦的觀眾，請別看 Sherlock 。

The Final Problem 的故事密度極高，主創用盡吃奶的力去製造兩分鐘一次的小高潮：下墮的飛機、「恐懼鬥室」式的遊戲、兩個只能活一個、井中淹水等設計，似乎是把整本荷里活 textbook 都搬了過來，你可以批評它「嘩，駛唔駛啊！」，卻不能裝清高說它不成功，皆因它真的十分成功，一個半小時裡觀眾的情緒都被牽著走，刺激如坐了一趟過山車。

長篇偵探劇走勢通常有二，一是無論多少季多少集，每集都是 Self-contained，此集的謎團在此劇結束前會解開，明天又是美好新一天。另一走勢是連續性強，隨故事推進，會愈來愈側重 mythology，即大陸所謂的挖坑和填坑，有時坑太大，沒看一集就再看不懂。Sherlock 無疑是後者。當細妹 Eurus 出現時，主創把她設計成前所未有強大的腦力怪物，看一小時 Twitter 就能猜出下幾次恐怖襲擊的時間地點，或以一人之力反操縱了整個秘密監獄，還因為妒忌哥哥有朋友而殘殺了人家，乍看就讓人想起浦澤直樹 Monster 的約翰。任何人都逃不過 Eurus 天生的說話技能，更有觀眾分析前兩季 Moriarty 是否已經失去了自我，他的攪風攪雨是否全都是 Eurus 五分鐘內的唆使——福爾摩斯幾季以來對戰的幕後玩家，一直都是自己妹妹。

有指妹妹的能力過份誇張，福爾摩斯最尾以溫情搭救，也有點虎頭蛇尾云云。我說，要寫實的話你怎麼不去看警訊模擬片段呢？這是一個簡單的定位問題，Sherlock 從第一季開始，推理本來就有點像 X-Men 的異能外掛，是一種「龍珠」式的強弱設定值。要知道編劇 Steven Moffat 和 Mark Gatiss 是寫科幻劇 Dr. Who 出身，他們根本沒有野心去寫「神探白羅」或「金田一」式的本格推理，他們在幹的，是以超級人物的血統來寫新福爾摩斯，把 Mind palace 當成武器設定去看，觀感就會 Fit 曬。就像你不會質疑 Iron Man 的膝蓋寫出飛彈是否符合現今科技水平，你也不應該質疑 Sherlock 在腦內迷宮中彈出彈入是否真實可以做到。畢竟，這不是一個偵探故事，而是一個偵探的故事。

再者，如單純以智力強弱排列，Mycroft>Sherlock=Moriarty，而現在 Eurus>Mycroft，試問福爾摩斯又何德何能越級撃倒她呢？The Final Problem 這一集，甚至整部 Sherlock 的最終目的，從來也不是鬥叻和鬥醒，不然下一季召喚 AlphaGo 或霍金博士出來，就可以一次過把福爾摩斯家族都殲滅了——不，主創從第一季一直想告訴觀眾的信息，是 Sherlock 之強，從來都是因為他的弱——他的人性，他的愛心，他的憐憫，儘管他本人不會承認。Sherlock 對身邊者的愛護，無論是對華生醫生的（基）友情、對 Irene Adler 和 Molly 的愛的若無其事、對房東太太 Mrs Hudson 的嫌煩又保護，那都是他強的原因，也是其他的福爾摩斯家族傳人無法理解的領域，也是他作為主角的最大原因。

童年摰友的死讓他日後改寫了自己的記憶，以致日後潛意識封閉起自己的情感，以致他面對所有危機時都與水有關（摰友 Victor 被淹死、第一次見 Moriarty 在游池、水底博物館中 Mary 為自己擋下子彈、嗑藥的夢中在瀑布邊跟 Moriarty 對決），以致他日後認識華生醫生並視他為另一個摰友時，對他的保護會如此之強，以致他一直想去解決更多的案件來彌補他心裡一開始的空洞。人物前史的蛛絲馬跡分佈在四季之中，原來除了維尼，Sherlock 的主創也在下一盤很大的棋。他們也許不是一開始就完全佈好局，但來到第四季仍能兜至如此，已夠漂亮。Sherlock 的人物成長來到季末，大致上也十分完滿了，他要知曉的真相，要打敗的敵人，要學懂的人生課題，都一一完成了。

是以，此劇爛尾了嗎？我認為跟爛尾全然沾不上邊，並且極度出色，說得出大道理，也很有親切感。只能說，The Game is on，這場 game 的定位卻由一家大家樂，漸變成了一家樓上私房菜，愈玩愈偏，也愈來愈只供死忠欣賞。每一集的精心鋪陳，死忠如我再三翻看，只會愈來愈讚嘆。