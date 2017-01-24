在普京引以自豪的俄羅斯女團（另一種 Pussy Riot？）「陪你去看黃金雨／落在這床單上」之前，尿液作為醫術、巫術、工業、藝術題材以及文化習俗早已深植西方千百世紀。古往今來，因應不同用途，尿液有過許多別號：木星之鹽、獵戶星之精、西方硫化物、輪迴酒、還元湯、聖水……當然還有「黃金液」。

中醫素有童子尿清熱解毒的說法，「本草綱目」記載：「人尿氣味鹹，寒，無毒。主治寒熱頭痛。」童子尿又稱輪迴酒、還元湯，須取自 12 歲以下、戒食五辛的男女，亦可用作藥引，尿液沉澱之後結晶，便是「人中白」：「氣涼，無毒。徹清者良。」而在文藝復興時期，西方亦一度盛傳童子尿療法。據「屎尿屁：如廁軼聞」（Pipi, caca, popo: Histoire anecdotique de la scatologie）一書考據，不獨中國，西方以尿入藥的歷史同樣悠久：古羅馬藥理學家迪奧科里斯（Dioscorides）及普拉西徒（Sextus Placitus）早有述及，「博物誌」作者老普林尼（Pliny the Elder）則指「諸凡視力不清、白內障以及眼瞼疾病均見效」，「童子尿對女人生育極有助益」。

古典主義時期，尿療更是發揚光大：1660 年英國出版著作「醫藥微觀世界」（Medicus Microcosmicus）聲稱，自己的尿自己飲，有助預防瘟疫；法國化學家勒梅里（Nicolas Lémery）則指尿液內服能夠催瀉、溶解結石、治療關節痛風、頭痛、血氣不暢，外敷則可舒緩痛風及皮膚紅疹；對於德國醫學權威保里尼（Christian Franz Paullini），尿液更是萬能藥，能治肺濁、水腫、發燒、失禁、結石、眼濁、發炎、暈眩、痢疾、瘟疫、糖尿病、足痛風等病。尿療做法講究，例如指明 12 歲男童的尿液方為「正規童子尿」（spiritus urinae per putrefactionem），而說法亦十分雕琢，藥方多冠以高深莫測的名號，譬如「月之鹽」、「獵戶星之精」、「東方硫化物」、「黃金液」等。

自 12 世紀末「尿液學」（Liber de Urinis）確立以來，除了尿療，又出現所謂「觀尿術」，15 世紀一部散文集「百則新新聞」（Cent Nouvelles Nouvelles）便載有泌尿科醫生以尿瓶看診的故事，從尿壺頻繁入畫即可知其流行程度。尿液商機處處，更有江湖郎中「觀尿占卜」，相關商品繼而興起，18 世紀法國便盛行以火燒牛屎牛尿提煉而成的香水「百花香精」（L’eau de Mille-Fleurs），1865 年出版的「軼事百科全書」（Encyclopediana）則記述格陵蘭人以尿洗面的習慣，視之為天然香水，藉此散發「女人的韻味芳香」。故此在 21 世紀莫斯科大酒店賞黃金雨，也不失為一種復古趣味。

顧名思義，黃金雨也有其經濟價值。19 世紀法國一部「農業初級課程」（Cours élémentaire d’agriculture）便認為尿液用於施肥非常高效，一公升尿液所含氨量足夠一公斤小麥所需，1857 年「醫藥化學期刊」（Journal de chimie médicale）更指，將 30 多萬立方公尺的糞水倒入塞納河，等於浪費了 2 億 7,000 多萬公斤的堆肥。在古羅馬，肥皂尚未普及之時，尿液是布料和毯織品的天然去污劑，羅馬工廠更會向政府買尿，以清洗氈合毛絨一類衣物，做法一直持續至中世紀；而部分印第安及西伯利亞部落亦有用尿液洗衣及染色的習俗。

古代對尿液功效固然有不少托大誤解，但尿液亦並非一無是處，俄羅斯太空人在太空生活時，就是飲自己的尿（已過濾）為生；而尿液含有電解質，據指能夠補充體力（雖則飲用運動飲品亦可），在部分運動員之間頗為流行。只要不涉危害他人以及國家安全，特殊癖好本來是無可厚非的。