為何丹麥人以交重稅自豪？

丹麥稅率之高相信令不少香港人咋舌，看 2015 年的稅率，基本需繳交約 42% 個人所得稅，最高收入稅階可高達 56%，當中包括 8% 的勞動市場稅，還有平均約為 1% 的教會稅（非信徒可獲豁免 1% 的稅率，但有人或嫌豁免麻煩而不申請）。此外，企業利得稅高達 23.5%；增值稅（VAT，即銷售稅）為 25%；2016 年起才調低至 150% 的首次汽車登記稅……為何丹麥人願意如此？

形形式式直接和間接的稅項，一個丹麥公民需繳交由 56% -72% 不等的收入。雖然自 1970 年代，便偶有政黨打著減稅旗號，但從沒獲得真正和恆久的成功。 自由聯盟黨（Liberal Alliance, LA）是目前丹麥最親商界的政黨，但在 2015 年選舉中只得到 7% 的議席和 7.5% 的選票，已是 10 年來最佳的成績。

丹麥智庫「政治研究中心」（ Centre for Political Studies）主席 Martin Ågerup，本身是中右翼的經濟學者，也承認雖然丹麥是全球最高稅率的國家，減稅卻不是最吸引的選舉承諾。他們反而覺得高稅率正是集體貢獻的象徵。丹麥週報 Weekendavisen 編輯 Anne Knudsen，同時也是人類學者，認為丹麥人甚至會為自己交了很多稅而自豪，在哥本哈根中產區奧斯特布羅（Østerbro），便有多達 30% 人支持丹麥最左翼的政黨。

是否丹麥人特別「大愛」呢？或許有點，但不全然。在丹麥居住了 15 年的英國記者 Michael Booth，根據他的親身經驗和訪談，寫了 The Almost Nearly Perfect People: The Truth About the Nordic Miracle （近乎完美的人：北歐奇蹟的真相）一書。書中指出，丹麥人之所以特別慷慨，其一是因為他們信任政府會把稅收用得其所。

丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）政治學教授 Christoffer Green-Pedersen 表示，這不是因為他們特別無私，而是他們知道自己會在某方面得到回報和保障，如良好的教育、醫療福利，交稅也交得安心。即使政府有盈餘，他們更樂見政府增加開支，而非減稅。

同時，在丹麥 211 萬的勞動人口中，公共職位便佔了 72 萬，為數不少的丹麥人的利益和生計，直接與政府的收入相關，他們和政府儼然成一體，稅項和福利亦有如左手交右手，丹麥人自然不怎麼介意稅率是否全球最高。

除了表面上丹麥人不介意高稅制度，但丹麥也與其他國家一樣有不為人知的黑暗一面。世界各地只要有收稅，便會有人逃稅，或隱瞞所進行的經濟活動，即所謂「黑市」或「影子經濟」。經濟學家則嘗試以統計學和金融數據等方法（如貨幣需求），來估算影子經濟的規模。例如據奧地利約翰開普勒林茲大學經濟學教授 Friedrich Schneider 的研究，2007 年丹麥的「影子經濟」規模為 GDP 的 14.6%，高於 OECD 國家的平均數字，也比英國、美國、澳洲、日本等大型經濟體要高 4-6%。

另外是丹麥家庭的負債比率比不少西方國家要高，為全年家庭可支配收入的 284%（2015年），是葡萄牙和西班牙的 2 倍，意大利的 3 倍。丹麥私人債台高築，主要是源自 2003 年執政的丹麥自由黨推動的「只付利息貸款」按揭計劃，雖然最初使樓市興旺，不過在 2008 年金融危機中也難逃翻船的命運，造成不少負資產者。

丹麥的另一財務特點是儲蓄率較低，20 年來近半時間處於丹麥家庭平均處於負儲蓄率，最高的 2015 年也只有 4.4% 的可支配收入是用於儲蓄，比歐盟國家平均 5.6% 要低。其實他們也會「儲蓄」，不過是交稅形式「儲」在國家的庫房，丹麥人的生老病死也得到國家福利照料，也能理解為何丹麥是最快樂的國家。香港人打拼一生，所交的稅款付諸各項大白象工程，晚年或供得了寸金尺屋，屆時或能以長者優惠票參觀次貨故宮，算是老懷安慰了。