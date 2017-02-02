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【似曾相識】太多旅客　巴塞人苦不堪言

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圖片來源：路透社

有時候，太受歡迎也是罪。人如此，城市亦如此。

自 1992 年主辦夏季奧運會開始，巴塞隆拿發展旅遊業，豈料打開大門以後，人潮絡繹不絕，至今更是不勝負荷。自 2005 年起，每年的遊客總數，均超過整個巴塞隆拿大都會區的 537 萬人口，在過去 6 年內，人數更穩步上揚。光是去年，就有 900 萬人入住酒店，另有 900 萬人短租公寓，還未計以汽車、火車或郵輪出入該市的 1,200 萬名一日遊旅客。

巴塞隆拿確是魅力無限，無論是美食家、真球迷或藝文青，都會想去走上一趟，甚至是一遊再遊。加上法國、土耳其和埃及接連受襲，不少旅客改赴西班牙，變相對巴塞隆拿旅遊業再推一把。但這樣一推再推，卻將巴塞人推往深淵裡去。

官方數字顯示，巴塞隆拿有近 16 萬床位供給遊客，絕大部分酒店座落於市中心，但人群、垃圾和噪音亦隨而急增。公寓短租網站大行其道，更推高城內房價租金。Airbnb 反駁，當地用戶多是出租一方，在這不景氣中幫補家計，但移居巴塞隆拿逾 20 年的 Christine 批評：「我在舊城區的單位租了 17 年，當時已付 15 萬歐元租金。現在他們卻想趕走我，拿回單位租給遊客。」一項最新民調亦顯示，最叫巴塞居民困擾的，不是失業，而是旅遊業。

外地客比本地人還多，巴塞居民直言受不了。
外地客比本地人還多，巴塞居民直言受不了。

巴塞隆拿市議會終在上周五通過新法，為求減輕旅遊業帶來的居住壓力。新法規定，在舊城區等擁擠地段，禁止新辦任何旅店，或將已完租約的單位租給旅客；在聖家堂及 Poblenou 等地區，可將空房租予旅客，但租金要與市價一致；而在市郊，則會批准興建新旅店，或擴建原有的投宿設施。市議會強調，此舉並非打擊旅遊業，只是希望有規可依。

就在通過新法的翌日，巴塞隆拿逾 40 個居民及社區上街示威，抗議旅遊業過度發展，對本地人造成嚴重困擾。組織「可持續旅遊鄰里大會」成員 Daniel Pardo 指出，遊客急增帶動房租飆升，是助長了投機風氣。「我們動用公帑、剝削服務業員工、利用城內基建，來資助旅遊業。但旅遊業正在扭曲經濟，有些人想要建立無關旅遊的業務，卻得不到甚麼支持。」

旁觀示威的旅客，心態各有不同。來自丹麥的 Birgid 坦言，不明居民為何如此反感：「旅遊業給巴塞隆拿帶來豐厚收入，難道沒有嗎？我相信遊客增多，確是改變了這座城市，但這就是人生，不是嗎？」再遊巴塞的英國旅客 Roger 倒有另一種看法：「我能夠理解，因為這裡實在太商業化。我猜他們高舉的標語，大概是控訴旅遊業推高租金。我對此甚為同情。」

當日的示威者多達 2,000 人，部分更「佔領」知名景點蘭布拉大道。有人笑言，這比杜林普就職典禮的參與人數還要多。「旅遊業過盛，巴塞人既深受其害，亦無從得益，卻從來未經諮詢。」他表示：「我們要求開放討論，就問題達成別的解決方法，而不是像現在這樣，一切皆以持續增長為依歸。」

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