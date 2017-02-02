2月3日
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張景宜：在外地過得特別快活

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去年因為世界各地和香港的選舉，從台北到華盛頓，北京到新加坡到處跑，了解和觀察當地選舉氣氛和策略。過去這些日子，每個月總有幾天在外地生活，偶爾會想念雲吞麵和點心，也記掛著家裡的貓，但每次旅程最後一天，都不想離開，在外地生活，實在很快活。

近幾次在外地工作，我都選擇訂民宿，airbnb 不錯，可以選擇各類型的住宅。最記得去年 1 月跟幾個年輕人去觀選，見證蔡英文上台，感受到台灣人對政治的熱情和投入。早上跟他們到處跑，走訪國民黨總部見見徐巧芯，下午到小英總部看看文宣工作，晚上跟台灣人一起在造勢大會上歡呼拍掌，累了一整天回到小小的民宅，有點像東京那些 200 多平方呎，適合單身男女居住的小民房。

在香港，月入 3 萬的年輕專業人士，勉強只能買或租一個比車位大一些的單位，實在讓人透不過氣。在台灣，月租 5,000 元，或是 200 多萬可以住在新北市，或是離市中心 30 分鐘的地方。周末到台中日月潭、宜蘭泡溫泉、假期到花蓮、高雄、台南走走，難怪不少香港年輕人，寧願賺少一點，都選擇技術移民到台灣過生活。

近年聽說中小學的課堂都加入國情教育，談愛國，讀歷史。在一國兩制和九二共識的基礎下，香港既是中華人民共和國的特區，也是中華民國的城市。小孩子天天耳濡目染，活在建制派構建的香港裡，以為故宮只有北京的才是最好，讀不成書、買不起房就要搬到珠三角。與其只是在課堂灌輸一種面向給學生，倒不如讓他們多到處走走，學校多辦旅行團，讓他們到台北故宮看看，到北京首都博物館、蘇州博物館了解中國文化，或者多辦中小學交流，讓深圳、上海、重慶、台北的學生互訪，過一下當地的生活，自然就會從生活中體會甚麼是政治和歷史。

每次去台北工作，我都盡量抽空到中正紀念堂或市政府看看，定期引入國外高質展品，也少不免會走到歷史的長廊，重看一次當年國共合作下的片段。也許照片裡的毛澤東和蔣介石，也想不到 70 多年後的兩岸三地會發展成這個模樣。作為媒體人，最慶幸的是能夠在北京、台北到處走走，住在香港，實在是太讓人鬱悶。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※

張景宜，遊走於新加坡、北京、台北和倫敦的媒體人。曾於海外電視台、報章和網媒工作，閒時亦為兩岸三地智庫提供政策研究和數據分析。

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