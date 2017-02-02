在太空死亡，屍體應怎樣處置？

受惠科技進步，人類進入太空探索時代。但是，當官方機構 NASA、私人企業 SpaceX、Mars One 對移居火星作準備之際，我們仍未確切思考過：若果人類在太空遭遇不測而死亡，究竟應該怎樣處理死者的遺體？在這問題上，外媒 Popular Science 及著名太空人 Chris Hadfield 均有探討。

Popular Science 指出，在人類雄心壯志，積極籌備「火星任務」時，我們必須考慮到人類在太空的生存機會。在地球的穹蒼外、漆黑一片的宇宙中，危機四伏，太空人在旅途中又或登陸星球後都會碰到很多問題。例如，在太空漫步時，太空人有機會因衣服破損而缺氧死亡；即使穿梭機能夠登陸星球，太空人隨時面對極端環境，或因口糧食水不足而死。如果太空人在宇宙中不幸喪生，同伴應怎樣處理他的遺體？

NASA 受訪時竟表示：沒有應急計劃。然而，世界首位執行太空漫步任務的太空人 Chris Hadfield 在其著作「一位太空人給地球人的建言」（An Astronaut’s Guide to Life on Earth）中談到，太空人有處理緊急狀態的模擬訓練，但由於 NASA 沒有一套處置遺體的守則，所以在國際太空站有突發死亡時，會由站內的指揮官負責。Hadfield 指，在太空的死屍會引致「物流問題」，屍體是嚴重的生物危害（biohazard），須找合適的方法處置屍體。

垃圾房

若果 Hadfield 自己是指揮官的話，他會把同伴的遺體置入壓縮了的太空衣之內，防止腐化的氣味四散。其後，他會把屍體放進太空站最冷的地方：垃圾房，阻止細菌傳播，直至回歸地球。

冷藏葬

然而，如太空船離開地球太遠，無法在短時間內回送遺體，太空人則須另覓他法。瑞典的環保殮葬公司 Promessa 曾設計一款適合太空人使用的「葬禮」：不把遺體火葬，而是將屍體冰凍，然後化散作千萬塊細冰。經過此葬，遺體可冷藏儲存更長時間。

太空漫游

如果沒法冷藏屍體，拋屍體出去無窮無盡的宇宙中，任由死者的靈魂在漆黑中永久飄蕩也是選擇。雖然現時聯合國有太空拋垃圾的規條，但相信「遺體」該屬例外。

土葬火星

上述情況只限死亡發生在旅途當中，那麼，太空人在如火星等星球上遭遇不測而死的話，又應如何處理？Hadfield 建議，直接葬在火星上，不把屍體帶回地球。若然人類在火星死亡，遺體有機會被當地微生物污染，於太空旅行來說，衛生消毒萬分重要，所以把死者葬在火星，塵歸塵，土歸土，也無可厚非。

食人？

在最極端的情況下，同伴或要鐵下心腸，進食死者的屍體。關於在太空食人，「火星任務」原著小說版亦有探討過：若 NASA 不再補給糧食，為了讓其他同伴成功在異境生存，唯有吞藥自殺，捨己為人。而至今，全球所有太空機構都沒有為「食人」下過禁令。

雖然上述一切全是假設場景，但當我們銳意探索未知的宇宙，和以往的大航海時代一樣，威脅生命安全的危機無可避免，在出發前，必須做好思想準備，以防萬一。畢竟，無論在地球內，還是地球外，死亡都是恆久的問題。