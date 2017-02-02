5 個中文難以翻譯的情緒

渴望遠方

每逢工作累了，不少人都會渴望離開身處之地，到某個從未去過的遠方。我們或許會解釋，這是因為「想去旅行」，然而，芬蘭人對這種渴望有專有詞語：Kaukokaipuu——由遠方（kauko）和渴望（kaipuu）二字組成。這與德語中的「漫遊癖」（Wanderlust）類近。在德語中，漫遊癖有著強烈想要移動，向某個方向旅行的含義。

捷克情結

在「笑忘書」中，米蘭昆德拉寫到「Litost」 —— 這個幾乎無法轉譯的捷克語。所謂 Litost，昆德拉解釋，是一種「突然看見自己悲慘而造成的折磨狀態」。在這一折磨狀態包含了羞恥、怨恨和暴怒等多重情緒，其中又帶復仇色彩，期望折磨者可以與自己一樣悲慘。昆德拉指出，Litost 是人類的共通情緒，非捷克人獨有，但由於波希米亞族長期飽受外族壓迫，所以 Litost 在捷克文化中更為重要。

「情緒之書」的譯者將 Litost 譯為「捷克情結」，意在指出捷克語中的 Litost 是百感交集的心境。

驚跳恐懼

原來恐懼也非一種簡單的情緒。在澳洲西部沙漠的賓士比人（Pintupi）眼中，恐懼可再細分 15 種。在 15 種恐懼當中，Ngulu 是害怕別人尋仇時的畏懼；Kamarrarringu 是驚覺背後有人悄悄靠近的緊張感；深夜惡靈來訪，無法入睡的恐怖稱為 Kanarunvtju。而所謂的「驚跳恐懼」（Nginyiwarrarringu）就是指突如其來爆發的恐慌，處於「驚跳恐懼」狀態，人會不其然環顧四周，確認自己的不安感來源。

波蘭情結

作曲大師蕭邦一生走過風風雨雨，先流亡波蘭、身體欠佳，其後缺乏社交、精神錯亂，最終 39 歲早逝。如此坎坷的經歷使蕭邦擁有了波蘭語中 Żal 這種難以轉譯的情緒：沉重又飄忽不定的憂鬱感，既失望、後悔，又帶激憤、悲苦憎恨。據鋼琴家李斯特兼蕭邦好友李斯特的說法，Żal 是蕭邦「內心的土壤」，他的 Żal 「淋漓盡致地表露在他的晚期作品中……」。

「情緒之書」的譯者將 Żal 權譯為「波蘭情結」。

替代尷尬

每次翻看「關家姐」拎錯獎、岩布仙尼祝自己生日快樂等經典片段，我們總是難以一口氣看下去，替他們感到極度尷尬，甚至屈辱，然而又忍不著瞥看全片，在西班牙語中，Vergüenza Ajena（替代尷尬）專門用來形容這種狀態——這情緒一方面指向「嘲笑」，但另一方面又有「同理心」在內，為他人的遭遇感到難堪。

語言學家認為，如此尷尬感多見於群體先於個人的文化當中，德國人稱其為 Fremdschamen（他人的羞恥）、在芬蘭語中叫作 Myotahapea（共享的羞恥）、荷蘭人也以 Plaatsvervangende schaamte（位置交換的羞恥）來形容「替代尷尬」。

在此不如重溫一下替代尷尬的感覺：