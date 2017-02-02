關琋鎂：循循善誘還是針鋒相對？

2月3日
原來我非不快樂 只我一人未發覺
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早前和朋友在快餐店短聚，聽到三母女這樣的對話：

媽：今日係學校做過啲咩呀？
女：玩囉！
婆婆：淨係掛住玩，冇嘢做㗎啦？ 唔洗讀書㗎？
媽：玩咗啲咩呀？
（阿女諗咗一陣…）
婆婆：答唔出，梗係掛住玩，咩都冇讀過啦！
媽：慢慢諗下玩咗啲乜？
女：做話劇！
媽：話劇入面做啲咩㗎？
女：拜山！
婆婆：就嚟農曆新年，做乜會拜山㗎？ 你係咪亂講㗎？
（阿女又停咗無回答）
媽：老師出呢個題目嘅原因係乜嘢？
女： 因為有一課課文講拜山。
媽： 咁係拜山嗰個話劇入面，你演乜嘢角色？
女： 一組人一齊做㗎，我哋要諗晒所有去拜山之前可能遇到嘅黑仔嘢！
媽： 例如呢？
女： 一朝早起身遲咗，出門口搭車又遇到塞車；行上山條樓梯時整親隻腳，上到山又落雨…
媽： 所以你學習到啲咩呢？
女： 學到要早啲起身，如果地下好濕就要行慢啲…

在短短的對話中，我發現了一個很有趣的現象：

婆婆急不及待要指出孫女的錯處，也沒有給她思考和回答的空間；媽媽在循循善誘，引導女兒說出自己在學校的生活及學習到的事情。

明顯，婆婆是比較傳統的家長，在他們眼中，玩與學習是兩碼子的事情，難以共存，更帶點「怪獸家長」的味道。試想像一下，若果維持著婆婆和孫女的溝通方法，最後的結果將會是怎樣？ 想必孫女甚麼也不會說，為甚麼？ 因為無論她說甚麼，婆婆都不會有正面的回應，這樣的親子關係不是自討沒趣嗎？

我認為媽媽的做法是值得學習的，父母要給予孩子多點耐性，讓他們有足夠的空間去思考及回答，然而一步一步透過正確的問題引導他們說出心中意見，這樣才會知道他們真正的想法，若然有所偏差，也起碼能夠對症下藥，總比處處針鋒相對好。

想深一層，這位小女生真的好幸福，能夠有這樣一位媽媽作為嚮導，在眼神和言語中，有滿滿的愛。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
關琋鎂 兩全其鎂

關琋鎂 Karen Kwan，是三個女兒的母親，為了照顧她們，甘願放棄投資銀行的工作。後來琋鎂和朋友創辦幼稚園，曾經是怪獸家長的她，發現某些學生對操練產生了反效果，不但成績未如理想，而且討厭學習。於是琋鎂開始四出尋找特別方法，發現原來「遊戲中學習」有助提升孩子的學習興趣及效能。琋鎂更積極參加不同有關兒童教育課程如腦基礎教學法、高階思維等，領悟出令孩子主動學習的秘訣，更開辦教育中心，期望幫助更多孩子。此外，琋鎂發覺更重要的是要引導父母如何正確地教育孩子，認為正確的教育應是這樣 :「Context is more important than Content」，小朋友天生就有很多與別不同的天賦，身為父母和導師，應該要製造合適的環境，然後發掘及展現他們的天賦，而並非注重內容的操練。

http://www.mathmonkey.com.hk/

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