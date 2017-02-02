關琋鎂：循循善誘還是針鋒相對？

早前和朋友在快餐店短聚，聽到三母女這樣的對話：

媽：今日係學校做過啲咩呀？

女：玩囉！

婆婆：淨係掛住玩，冇嘢做㗎啦？ 唔洗讀書㗎？

媽：玩咗啲咩呀？

（阿女諗咗一陣…）

婆婆：答唔出，梗係掛住玩，咩都冇讀過啦！

媽：慢慢諗下玩咗啲乜？

女：做話劇！

媽：話劇入面做啲咩㗎？

女：拜山！

婆婆：就嚟農曆新年，做乜會拜山㗎？ 你係咪亂講㗎？

（阿女又停咗無回答）

媽：老師出呢個題目嘅原因係乜嘢？

女： 因為有一課課文講拜山。

媽： 咁係拜山嗰個話劇入面，你演乜嘢角色？

女： 一組人一齊做㗎，我哋要諗晒所有去拜山之前可能遇到嘅黑仔嘢！

媽： 例如呢？

女： 一朝早起身遲咗，出門口搭車又遇到塞車；行上山條樓梯時整親隻腳，上到山又落雨…

媽： 所以你學習到啲咩呢？

女： 學到要早啲起身，如果地下好濕就要行慢啲…

在短短的對話中，我發現了一個很有趣的現象：

婆婆急不及待要指出孫女的錯處，也沒有給她思考和回答的空間；媽媽在循循善誘，引導女兒說出自己在學校的生活及學習到的事情。

明顯，婆婆是比較傳統的家長，在他們眼中，玩與學習是兩碼子的事情，難以共存，更帶點「怪獸家長」的味道。試想像一下，若果維持著婆婆和孫女的溝通方法，最後的結果將會是怎樣？ 想必孫女甚麼也不會說，為甚麼？ 因為無論她說甚麼，婆婆都不會有正面的回應，這樣的親子關係不是自討沒趣嗎？

我認為媽媽的做法是值得學習的，父母要給予孩子多點耐性，讓他們有足夠的空間去思考及回答，然而一步一步透過正確的問題引導他們說出心中意見，這樣才會知道他們真正的想法，若然有所偏差，也起碼能夠對症下藥，總比處處針鋒相對好。

想深一層，這位小女生真的好幸福，能夠有這樣一位媽媽作為嚮導，在眼神和言語中，有滿滿的愛。