集體意志的螞蟻，原來也需要異見者

人類古往今來對於美好世界的想像推動著人類社會向前，原來在螞蟻族群同樣如此。研究顯示，螞蟻族群中偶有個別螞蟻行為和意見突出，偏離大隊。雖然螞蟻被視為共同進退的超個體，但正是少數螞蟻的異見，帶領族群找到更好的棲身之地。

主要棲息於英國海岸，名為 Temnothorax albipennis 的螞蟻，會在岩石縫中築巢，因為容易受石崩和其他動物破壞，每當巢穴受損或探子蟻發現好地方，便會舉族遷移。這些蟻對蟻巢有一定要求，例如要日照低、1 至 1.5 毫米的縫隙入口、約 2 毫米天花、20 平方厘米的實用面積等。

為了測試螞蟻族群中一隻螞蟻的發言權有多少，英國布里斯托大學螞蟻實驗室的 Thomas O’Shea-Wheller 和他的同事進行實驗，讓 160 隻分別來自 10 個蟻群的螞蟻參觀多個質素參差的人造準新居，看螞蟻的個人意見可否影響族群最終的決定。

剛開始一如所料，這些探子蟻找到的新居愈優質，便會花更多時間留下呼朋喚友的信息素。牠們在新巢待的時間愈長，集結到螞蟻的愈多。不過這個現象背後，O’Shea-Wheller 發現了變數。「有些蟻特別挑剔，其他螞蟻則相對開放，只要是比舊居更好的地方，全部照單全收。」挑剔的螞蟻永遠不能滿足於現狀，不論新巢有多好，即使牠們暫住其中，也總是蠢蠢欲動，到處物色新居。看似是族群的問題份子，但牠們總是為族群追求更好的新事物，是族群的希望。在亞利桑那大學研究群居昆蟲的 Anna Dornhaus 指：「我會用『個性』形容出位螞蟻的行為差異。」

另一方面，當舊巢受損不得不換，但後補選地明顯不合標準，差得半斤八兩時，螞蟻群中習慣妥協的個別螞蟻，又會迅速為大隊拿好主意，一蟻當先前往其中一個新居散播信息素，加快族群遷移。參與研究的 Nathalie Stroeymeyt 指：「對螞蟻來說異見是彈性處理問題的關鍵。」當大家都安於現狀時，挑剔的螞蟻推動搬更好的家；大家都在挑剔時，易滿足的螞蟻先尋安身之所。

Stroeymeyt 認為：「這反映個人意見的重要性，一個族群的大事，可以從個人層面中找到解釋。」族群能否找到築巢寶地，視乎有沒有成員願意挑三揀四的一一追尋，因此對於任何族群，挑剔的螞蟻可說裨益不少。