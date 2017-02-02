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免疫力迷思：真有人能從不生病嗎？

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平均來說，一生大約感冒 200 次，但身邊總有一兩個人，自喻從不生病，不知傷風感冒為何物，自嘲壯得連想呃病假也難，叫我等每逢轉季就要求診的凡人，得個恨字。如此神奇體質，是與生俱來？抑或日子有功？還是我們應從根本問起：真有人能從不生病嗎

97 歲的 Lore Lucas 自稱其中一員，過去近百年來，絕少感冒或感染，工作以來亦從未因病告假。「我從不抽煙喝酒，晚上睡得很好，日間也會躺在床上小休片刻。」從不偏食、現居格拉斯哥的她「很討厭芝士，也不愛吃蘇格蘭傳統的碎肉、羊雜或燕麥粥。」她相信，健康源自良好的基因、生活習慣以及常玩橋牌。

「這種情況多是傳聞和自述，」英國薩里大學免疫學講師 Natalie Riddell 醫生直言：「現在證據仍然不足，讓我相信真有這種人存在。」現時亦尚無科學證明，生活習慣與增強免疫力有關，惟人們對此深信不疑，帶挈增強免疫力產業如日中天，Eula Biss 在「On Immunity」一書甚至形容：「建立、增強及補充一個人的免疫系統，是當下的一種文化迷思。」

對醫生及免疫學家來說，這種百病不侵的概念，說好聽點是「未經證實」，說難聽點是「純屬虛構」，因為免疫系統是極為個人亦異常複雜，獨特如指紋一樣。曼徹斯特大學免疫學教授 Daniel Davis 解釋：「有些人的基因易於應付某種病毒，但這不能說某人擁有較好或較差的免疫系統。這僅代表能應付某種流感病毒。」

若然如此，對於那些較易擊退病症的人，又該如何解釋？Davis 表示：「精於應付某種病毒的同時，亦表示易受另一種病毒感染。」他補充，腸道微生物組（Gut Microbiome）亦會影響免疫系統。換言之，飲食習慣與免疫力有關？「這確是討論熱點，」但他強調：「即使腸道微生物組直接影響免疫系統，至今仍未清楚是怎樣影響。」

Riddell 倒相信，生活習慣確是影響免疫系統的重要一環。「系統並非單由基因管理，我感興趣的是，壓力如何影響免疫力。而我們發現，需要照顧病患的人，免疫力明顯較一般人為弱。」自稱「絕少生病」的 Jenny Hunter 是人辦之一，她相信強壯源於作息和心態，「我飲食平衡，生活充實，每周拉筋、跑步、做瑜伽，思想積極。」

Davis 亦重申，那種能抵百病的超人體質，難以得悉其是否真實存在。「人類之間的最大分歧，不單與我們的外貌無關，也與我們的免疫系統無關，當中亦無等級之分。」對他來說，縮小免疫系統的多樣性，即使可為之，也不願為之，「這種錯誤信息，能使人聲言『可創造出優秀人種』。 但我確信，事實並非如此。」

從事家庭醫生多年的 Ann Robinson 甚至表示，她既沒看到所謂超人體質的證據。她認為對於病毒，人應將其看作免疫系統的教練，而非敵人。「我們或可視感冒為對免疫系統的小激勵和挑戰。又或者當我們病好了，應記住別抱怨鬧感冒這件事，而是感謝免疫系統的作戰。」

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