陶傑：一個知危而性急，另一方居安而驕懶

杜林普向中東七國下達禁入境令，為期九十日，部分兌現其「在搞清楚恐怖主義來路之前，禁止所有穆斯林入境」的承諾。

歐美當然有大量抗議人潮，而此禁令也過於粗糙：第一，沙地阿拉伯是阿蓋達和伊斯蘭國的重大金主，通過杜拜有大量資金往流，沙地卻因為石油戰略利益與美國有關，不受入境制裁。

第二，伊朗是什葉派伊斯蘭國家，而拉登和伊斯蘭國恐怖組織皆是遜尼派，也同時敵視少數的什葉派。針對敘利亞反對勢力，伊朗與俄國同一陣線，杜林普如果想與俄國結盟反恐，不應將伊朗列入名單。

第三，反而歐盟共有四千萬伊斯蘭教民，其中法國六百萬，英國三百萬。英國內政部估計，與中東恐怖組織有往來的本土出生的伊斯蘭下一代，至少四千五百人。杜林普應該優先向英國取得此四千五百潛在恐怖份子的資料名單，然後向法、德、荷蘭等國情報部門取得類似資料，甚至可以故意放入美國境內，然後迅速格殺。

這才是針對癌細胞的激光或伽瑪刀手術治療，而不是摧毀大片正常細胞的化療。

當然，杜林普此舉有六成美國民意支持，總統可以不理會抗議，但掀動全球包括整個伊斯蘭族裔的反感，未見其利，先見其弊。

除非補辦一層手續：由國會配合認可，總統宣布，美國現正處於戰爭狀態。布殊和法國總統奧朗德都在遭到恐襲後說過：「這是戰爭」。這句話不是隨便說說的，一旦進入戰爭狀態，即可使用非常手段，如果認定伊斯蘭世界構成美國重大安全威脅，則禁止入境的，遠遠不止七國，而是一場豪賭，也包括沙地阿拉伯和巴基斯坦，也包括所有持歐盟護照的阿拉伯裔僑民，並宣布任何激烈反對此一措施者概以通敵論處，私下協助伊斯蘭族裔入境或挑戰此一狀態者以叛國罪起訴。

然而以目前美國的形勢，安全系數高於巴黎和歐洲，則又未至於此。當年須日本偷襲珍珠港，一舉屠殺二千美國海軍官兵，羅斯福等待此役，美國國會才有決心對軸心國正式宣戰，何況人心渙散、富裕驕縱的今日。

美國和歐洲已經遠離世界大戰長達七十年，這一代人不但沒有戰爭記憶，也失去了戰爭時期必須具有的戰爭動員的全民防衛意識。

一旦進入戰爭，只有一條，就是以一切手段殲滅敵方而取得勝利，包括要蒙受犧牲，或敵對國在本國的僑民的人權受限制和犧牲，這就是戰爭。

然而二十一世紀的反恐戰爭與兩次世界大戰不同，沒有看得見的敵人，沒有明確的敵對政府，沒有戰場，沒有看得到的敵方官兵，不是細菌，而是病毒，甚至病毒寄生的宿主和傳染群體也看不見，恐怖主義是比伊波拉更棘手的人類公敵。

杜林普處事過急，身為大老闆，特點是必須立竿見影，不准拖緩，但這場戰爭非常複雜，須明暗多方配合，甚至如珍珠港事變一樣，須要伊斯蘭國恐怖份子同三兩日在紐約、洛杉磯、倫敦、巴黎，同時引爆小型核彈或生化武器，令西方民間瞬間死難三五百萬人口以上，針刺入肉，才知道痛，但美國民間和歐洲遠遠沒有進入戰爭的精神狀態，「不見棺材不落淚」，雖有零星恐襲，但棺材太小，而且棺材出現得稀疏，人民公敵由伊斯蘭國恐怖組織變成杜林普，一方是狂人總統的性急，另一方，是西方人性的自欺和怠惰。