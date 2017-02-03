直至 2016 年第四季度，蘋果的現金儲備已達 2,461 億美元，比 9 月底再多近 100 億美元。CNN 形容「蘋果繼續印銀紙」。美國智能數據分析公司 Sailthru 首席收益官 Andy Leaver 則在 Twitter 發帖，拿蘋果囤積的現金，與多國的國內生產總值（GDP）較量，證明何謂「富可敵國」：

蘋果作為非金融企業，擁有如此龐大的現金儲蓄，可謂打破紀錄。若把這筆現金當作一間獨立公司，它會在標準普爾 500 指數中排名 13，僅次於 Alphabet、微軟、巴郡、亞馬遜、Facebook、埃克森美孚（ExxonMobil）、Johnson & Johnson、摩根大通、富國銀行、GE 和 AT&T，而高於 P&G、美國銀行、Chevron 和沃爾瑪的市值。

現時，蘋果把現金儲蓄的 94%，都放在海外的銀行帳戶避稅，但這個做法也許不能長久。杜林普爭取實施一次性減稅，以令蘋果、微軟、Alphabet、思科及甲骨文等科技企業，把存在境外的龐大現金，帶返或匯回美國，再用這些錢來聘用更多本地工人，落實他的「America First」願景。

部分人卻質疑杜林普想得太美，這些巨擎就算要把錢放回美國，相信也是傾向增加股息、回購更多股票，又或是收購其他公司。這樣一來，得益的不過是投資者，而非那些不太涉足股票市場的升斗市民。這種猜測，也許雖不中亦不遠矣。在周二與分析師的視像會議中，庫克就暗示蘋果或會把現金儲備用在交易上，並坦言「一直都著眼於收購」。

縱然蘋果擁有大筆現金儲備，多年來它亦借貸極多。在最近一個季度，蘋果的長期債務稍為減少，卻仍高達 736 億美元。幸而，蘋果的銷售額及盈利正重上軌道，現金儲備亦節節上升，對投資者來說，無疑是個喜訊。但接下來，庫克會拿這筆巨款做些甚麼？杜林普又會如何應對？這場「美國大鬥蘋果國」的戲碼，相信會是 2017 的年度大片。