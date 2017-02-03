要滅絕蚊種，難題在……

蚊子惹人討厭？消滅它們吧……有些科學家的確這些想，並付諸實行，因為蚊子是古老的致命疾病傳播者，如瘧疾。以「刺激有遺傳偏差的基因去影響整個族群」的做法稱為「基因驅動」（Gene drives），例如以加入或破壞基因來製造具缺陷基因的蚊子，帶有 2 個缺陷基因的蚊子則不能繁殖。如此惡毒的做法，卻還要解決一大難題：自然抵抗性。

據「自然」期刊網頁日前報道，一般而言，物種後代只有 50:50 的機會是繼承父母其中一條基因，基因驅動工程則讓其中一個版本的生物的基因，較容易傳到後代，甚至成為整個生物群體的主流。不過科學家卻發現某些物種存在所謂「自私基因」，即讓自己的基因以超過 50% 的機會傳給後代。

2015 年，科學家發現了一種經 CRISPR 編輯過的基因，可導致後代雌蚊不育，實驗發現在後幾代的基因能如預期般，提高了結合出變異基因並出現「基因驅動」的「抵抗性」，阻止某些蚊子遺傳改造過的基因。康乃爾大學基因學家 Philipp Messer 表示，物種會壓制改造過的基因來讓自己的物種繁衍也不能理解，正如細菌會產生抗藥性。

其一產生抵抗力的來源正來自 CRISPR 系統本身，因它利用酶（Enzyme）來「切割」個別 DNA 序列，以及插入研究員希望加入的基因。不過，在增減 DNA 之後，偶而細胞也會自我修復切口，結果令改造基因傳播受阻。

自然基因變異是另一產生抵抗力的途徑。CRISPR 基因驅動工程依靠辨別短基因序列，假如個別蚊子的基因稍有差異，基因驅動便會在其失效。在去年 12 月底的研究，分析了在非州的 765 種瘧蚊（Anopheles），研究團隊表示，如此多樣的基因將限制可進行基因驅動的目標。

話雖如此，印第安納大學布魯明頓校區演化基因學家 Michael Wade 對基因驅動的殺傷力仍充滿信心，「這東西距離能毀滅一個物種群不遠」。Wade 的團隊於麵粉甲蟲（Tribolium castaneum）的研究發現，基因驅動可導致基因孤立，即物種間不同群體不會與其他群體交配，避免遺傳改造過的基因，但對特定物種群（population)仍具殺傷力。

基因驅動在物種的抵抗性無可避免，但科學家仍希望能消除抵抗的效果，至少能達到足夠消滅特定群體的範圍，方法如通過剪輯多條基因，或在同一條基因中作數處改動，以減低抵抗性發展的可能，而通過研究各種自然基因，科學家或能異中求同，找到「下手」的共同位置。科學難題只要有無比耐性進行研究，終有一日能克服，但最後需要解問一個最難的問題：人類應否消滅另一物種？