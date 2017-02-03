現實中的「NASA 無名英雌」

（本文無論看了「NASA 無名英雌」與否，都應一閱。）

「NASA 無名英雌」近日在港上映，未像「星聲夢裡人」般大獲好評，但在美國已掀起免費放映風潮，更在美國演員工會獎中成大贏家之一。電影設於 1960 年代，適逢冷戰白熱化，美蘇轉陣太空競賽，然而在 NASA 太空人獲盡鎂光燈時，背後為升空做好準備的黑人女性卻被歷史遺忘 —— 50 年後，「NASA 無名英雌」不卑不亢的把黑人女性的貢獻記下，究竟她們在美國太空總署工作的真實情況是怎樣的？

1935 年，NACA（NASA 前身）聘請數百位女性作「計算員」（Computer），在維珍尼亞州的蘭利紀念實驗室工作，專門負責親手計數、解決數學方程。其實，早在 19 世紀末、20 世紀初，女性計算員已經出現，如 Williamina Fleming 和 Annie Jump Cannon 等女天文學家從星空照片中，計算出各星球的特性。直到二戰，NACA 開始招募有學位的非洲裔美國女性作計算工作，可是，由於種族分隔政策依然實施，黑人女性需要與白人分開工作，到西翼上班。經多年奮鬥，在西翼的計算員中終有機會晉升，成為工程師、電腦編程員、主管，協助美國太空人 John Glenn 在 1962 年成功環繞地球軌道。

「NASA 無名英雌」記述的就是其中 3 位最出色的黑人女性計算員 Katherine Johnson、Mary Jackson 和 Dorothy Vaughan 的故事。以下是他們的真實人生：