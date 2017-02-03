2月3日
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現實中的「NASA 無名英雌」

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（本文無論看了「NASA 無名英雌」與否，都應一閱。）

NASA 無名英雌」近日在港上映，未像「星聲夢裡人」般大獲好評，但在美國已掀起免費放映風潮，更在美國演員工會獎中成大贏家之一。電影設於 1960 年代，適逢冷戰白熱化，美蘇轉陣太空競賽，然而在 NASA 太空人獲盡鎂光燈時，背後為升空做好準備的黑人女性卻被歷史遺忘 —— 50 年後，「NASA 無名英雌」不卑不亢的把黑人女性的貢獻記下，究竟她們在美國太空總署工作的真實情況是怎樣的？

1935 年，NACA（NASA 前身）聘請數百位女性作「計算員」（Computer），在維珍尼亞州的蘭利紀念實驗室工作，專門負責親手計數、解決數學方程。其實，早在 19 世紀末、20 世紀初，女性計算員已經出現，如 Williamina Fleming 和 Annie Jump Cannon 等女天文學家從星空照片中，計算出各星球的特性。直到二戰，NACA 開始招募有學位的非洲裔美國女性作計算工作，可是，由於種族分隔政策依然實施，黑人女性需要與白人分開工作，到西翼上班。經多年奮鬥，在西翼的計算員中終有機會晉升，成為工程師、電腦編程員、主管，協助美國太空人 John Glenn 在 1962 年成功環繞地球軌道。

「NASA 無名英雌」記述的就是其中 3 位最出色的黑人女性計算員 Katherine Johnson、Mary Jackson 和 Dorothy Vaughan 的故事。以下是他們的真實人生：

Katherine Johnson
Katherine Johnson 接受奧巴馬頒發的自由勳章。 圖片來源：路透社

Katherine Johnson（1918 – ）

在電影中 Johnson 是主角、數學天才。現實中，她的確從小就展現才華，獲學校推薦跳級，13 歲就升上高中。大學以最高榮譽畢業後，她做過教師，但很快因照顧女兒而辭職。直到 1953 年，她才再次投身社會，加入 NACA 的西翼計算組。原本她只做飛行測試數據計算，但當蘇聯搶先美國一步，在 1957 年發射首架人造衛星，Johnson 的人生就徹底改變——她的數學方程成為教材、為火箭升空計算拋物線，連太空人 John Gleen 都要她人手計算過、確保安全，他才願意升空。

Johnson 在 1986 年從 NASA 退休，2015 年，Johnson 以 97 歲之高齡取得總統自由勳章。

Mary Jackson 在 NASA 工作時的照片。 圖片來源：Wikicommons
Mary Jackson 在 NASA 工作時的照片。 圖片來源：Wikicommons

Mary Jackson（1921 – 2005）

取得科學學士學位後，她先做過教育，後來她加入 NACA，參與西翼計算工作，從實驗和飛行測試中收集數據，並協助其他女同工繼續進修。在 NACA 和 NASA 擔任工程師 30 多年後，Jackson 決定退居幕後，幫助不少女性和少數族裔人士升職，直至 1985 年退休。

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Dorothy Vaughan（1910 – 2008）

Vaughan 在二戰時加入 NACA 作臨時工，但由於總統下達了新的行政命令，禁止國防機構有任何歧視，加上 NACA 有大量數據需要處理，她很快就正式獲聘，然而，當時的法律依然要求：黑人同事與白人女計算員需要分開工作。在 1949 年，Vaughan 晉升成第一位 NACA 的黑人主管，在 NACA 轉為 NASA 後，她積極進修，學習處理電腦工作，得以擔任要職，為人造衛星升空貢獻良多。她於 1971 年從 NASA 退休。

事隔 50 年，「NASA 無名英雌」作為一齣「反歷史」（counter-history）的電影，既隱晦且有力的重新改寫人們對於冷戰太空競爭的認識，原來太空人的光輝背後，有一群受壓迫的黑人女性支撐著。可惜的是，直到現在，科技界的依然不夠種族多元，誰知人類世界埋沒了多少才華？

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