紅眼：江湖大忌著紅鞋

2月3日
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新年流流，出門飲茶拜年，問候姨媽姑姐，Head to toe 衫褲鞋襪都著得紅噹噹，最緊要好意頭，並不見怪。不過，新鞋可以隨便穿，但男人就不可以隨便著紅鞋。從小欣賞港產片，教養自然不低，黃秋生曾訓示：「江湖三大忌，著紅鞋，勾二嫂，洗馬欖。」而劉德華又驗證了，原來著紅鞋真的會被人打。勾二嫂和洗馬欖，隨著年紀漸長和豬朋狗友的性教育，都大抵知道是甚麼一回事，唯獨著紅鞋這一條禁忌，當年的「整蠱專家」至今在電視台重播了幾千遍，卻不是人人研究過背後典故。

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電影「整蠱專家」劇照

黑社會用語，愛藏頭露尾打啞謎，總之不是三娘教子，新年買新鞋「鞋鞋」聲不吉利那麼膚淺。就像「食碗面，反碗底」，不少人也習慣將「著紅鞋，勾二嫂」當成諺語，形容同一件事。若說著紅鞋即是給人家戴綠帽，語法相近，看似說得通，但延伸到「著紅鞋，勾二嫂，洗馬欖」三大忌的說法上，如果前兩道教條在說同一件事，又說不通了。

先說洗馬欖，馬欖就是雞竇、妓院，黑社會邪黃賭毒四大生意之一，而洗馬欖即是穿櫃桶底，偷自己人錢，屬大忌之一。至於勾二嫂，大家都知道是「朋友妻，咪走雞」的意思，其典故亦耳熟能詳，話說三國時期，曹操大破徐州，劉備與張飛逃奔袁紹，而關羽則保護著劉備的兩位妻子甘夫人和糜夫人，死守下邳受困。曹操素來愛才，有意將關羽收歸帳下，但關羽義字當頭，不事二主，於是曹操耍心計，遂安排關羽與兩位夫人夜裡共處一室，心想長夜漫漫，英雄難過美人關，君臣之禮一亂，關羽無顏面回去見劉備，多半就肯歸降。沒想到關公義薄雲天，全無勾搭二嫂的非分之想，居然秉燭立於帳外守候至天亮。勾二嫂和勾義嫂雖則意義相近，不過義嫂是名詞，二嫂是眾數，指劉備的兩位夫人。古時有妻妾之別，無一二三排行之分，關公保護的兩位夫人，甘夫人是正室，劉禪生母，糜夫人是妾，在長坂坡把劉禪交給趙子龍後投井自盡。

回到正題，著紅鞋的典故眾說紛云，而當中最有說服力的說法，其實也跟關羽有關。黑社會拜關公，術語多源於武侯，也很合理。但拜關公的當然不只黑社會的各大字頭，還有警察。既然黑白兩道都供奉關公像，那麼，「何為邪鬼何為神，神鬼如何兩不分」？就是看關公的鞋。江湖傳聞，警察拜的關公著紅鞋，黑社會拜的關公則是著黑鞋，嘢可以亂吃，關公不能拜錯。著紅鞋是江湖大忌之首，即是二五仔，跟警察有來往，與外敵私通做無間道，出賣黃紙兄弟，這顯然比勾二嫂和洗馬欖更大罪，人人得而誅之。

不過，後來大部分人都習慣將著紅鞋和勾二嫂這兩條大罪掛勾，畢竟讓自己兄弟戴綠帽也無異於出賣兄弟，也不算解錯。而且在大男人的封建社會裡，鞋總是用來借喻女人的，多帶貶義，如隨時可更換的衣物。舊鞋是指前度愛人，破鞋則用來形容勾三搭四的蕩女，或是丈夫死後不願守生寡，自拆貞節牌坊翻頭嫁的女人。是以，紅鞋在穿鑿附會到勾二嫂的情況下，又指跟別人穿大紅繡花鞋的過門妻子有染。當然不是太合何尺，男人多數穿不下那三寸金蓮的繡花鞋，偷紅鞋還說得通，但又怎能著紅鞋呢？

拋錯書包著錯鞋的滑稽事，叫人想起前幾年鬧到上報，兩位香港女星在升降機中爭風呷醋，動了口角。其中一人放下狠話：「你都是穿我舊鞋而已。」無論是出自當事人之口，還是傳媒朋友之手，對鞋的各種典故亦有欠研究。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
紅眼 錦衣衛札記

專欄作家、文藝雜誌主編。旅居台北多年，曾獲香港中文文學創作獎冠軍、青年文學獎等。已出版長篇小說包括「廢氣團」、「沼氣團」、「小霸王」、「赤神傳」及短篇集「紙烏鴉」、「獅人鳳」。

http://www.facebook.com/a38redeye

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