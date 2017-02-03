唐明：大人物的好名字

政治就是舞台，所以政客的名字，理應跟演員的名字一樣，要有幾分講究：大度得體，最好還能有點好意頭。

中國人從幾時起對名字特別有講究，可能只是晚近以來的事，看看三國到兩宋的人名，大多是單名，另外用字來補充解釋，關係有點像品牌（譬如 Nike）和底下的 Tagline （Just do it） ，這種搭配富有邏輯的美感，當然，如此奢侈的品味並非小老百姓可以擁有。

頭面人物的名字不能冷僻奇特，四平八穩之餘，還要格局宏大，像「曾國藩」，三字都極平常，卻已經加上了安邦定國的使命。「李鴻章」也天生是大人物的名字，尤其是和同時期「清流派」的李鴻藻相比，後者的名字也很好，但是不如「章」讀起來響亮，其才能、見識、格局更差得遠了。

好名字像一個好招牌，最好讀音順口、色彩明亮，在民國的梨園行最為常見，像梅蘭芳、余叔岩、馬連良、程硯秋，這些中文字的組合，光是寫在廣告上也特別好看。不過這都是藝名，比較花哨，普通人也受用不起——沒有藝術的增值，要這麼美的名字作甚？士大夫的名字，風格就比較嚴肅，要合乎道統，像晚清四公子的譚嗣同、陳三立，民國四公子的袁克文、張伯駒，顯然都器宇不凡。

女子的名字也可以向男子偷師。紅樓夢有這樣一段：賈雨村讚賞甄家，因為他家的女兒都從男子命名，不用那些春紅香玉等艷字，何以賈府的小姐名字裡都有個「春」，豈非落了俗套？冷子興跟他解釋，因為大小姐生在正月初一，所以叫「元春」。既有「大哉乾元」之說，「元春」之名簡直錦繡輝煌，立時顯出帝王氣象。

至於黛玉、寶釵、湘雲的名字，反而比丫鬟的名字平實，因為她們的名字是由身為官老爺的父親所改，但丫鬟的名字卻出自這些小姐少爺的「文青」品味，所以大丫鬟如司棋、紫鵑、晴雯、麝月、翠縷等，都如詩如畫，還有「襲人」這個奇葩名字，顯然是賈寶玉標奇立異的產物。

這樣的風氣在晚清和民國依然可見蹤跡，大家閨秀的名字反而用字平實，甚至沒有女兒之氣，像著名的「張家四姊妹」：元和、允和、兆和、充合（這裡的大小姐又用了「元」字），真是莊敬恭雅，只聞其名，如識其人。同樣的例子還有宋家三姊妹：靄齡、慶齡、美齡，看似普通，但魔鬼在細節裡：「齡」是完全中性的字，甚至有點老氣肅然，而不是常見的玲或者靈，顯得格外莊重，也很適合「國母」蔣夫人（或者孫夫人）的身份。

身為大人物，名字就不是小事了。我們普通人無所謂，但晉身為統治階層，就不好再用一些小家子的名字，如果由甚麼「家樂」、「志偉」、「嘉欣」去統領一個幾百萬人的城市，就好像遇到醫生竟然叫「二毛」、「喜妹」、「娥姐」 那樣，會令人很不放心的——這只是我的個人偏見而已。