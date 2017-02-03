原來我非不快樂 只我一人未發覺

2月3日
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資本主義世界，有人亂花錢，理應高興也來不切，為何看在眼裡，煩在心頭？一句說話可以洞悉環球社會的不滿：「你自己啲嘢又唔食得、唔用得，又四圍掃清晒其他國家啲貨！想點啊！」原來人心總認為有錢唔喺大晒，冇貢獻更是討厭。而那些大花金錢的人，他們又真的能買到快樂嗎？如何追求快樂不止是人生哲學，更是舊經濟及新經濟的分水嶺。

追尋「快樂」是人生目標？

在現代社會，多數人相信人生的意義在於追尋「快樂」，結合資本主義，最容易想到及做到的，便是在「花錢」及「搵錢」中獲得。搵錢可以有更多錢花，花錢可以買到心頭好，廣告用字更好：「寵愛自己」或「讚賞自己」，所以人要經歷種種痛苦磨煉，深信這是得到快樂的必經之路，否則人生真的不易捱，晨早起床，由朝做到晚，然後再搭上像走難救生艇的地鐵，才能尋找吃喝帶來的快樂？

以為一場血拼、一份薪高糧準但你自己不喜歡的筍工、一個悠長假期……這些東西及事情會帶來快樂。但最後，你躺在床上開始想：到底跟著做甚麼才可以快樂？這種快樂會完，也容易消散，其實你在隨機追尋一樣你認為會令自己快樂的東西。這些行為本身並不「有用」，你不在創造甚麼，你只是消費及「搵啲嘢搞下」，消磨時間。

但快樂不可能是人生目標，因為生命只不過是行動及經驗的總和，舉例你旅遊到達漂亮的目的地，你會感到快樂；但你到達目的地，卻遇上車禍呢？你感到極不爽吧？你沒有方法保證必然得到快樂，但你可以盡力到達目的地，所以你只能定下現世的目標，愛默生曾說：「生命的目的不是快樂，而是要有作為、要有誠信，要有慈悲，在你生存的環境改善生活」，他提及的，皆是在個人現實環境下能做到的。

而快樂只不過是「有作為」（Usefulness）的副產品。聽上去任重道遠，似乎讓人透不過氣來，不過實情也不是這麼困難，其實這濃縮成一句：你做著甚麼去改變某些事情？在生命中，有沒有做過甚麼對自己或他人有用的事，只是讓某事情進步就那一點點也好，簡單如：帶同你的母親去溫泉旅行、幫助老人家、自己弄一張書桌……或者其他一切你喜歡做的事，沒必要轟天動地，也不用心存過份希望（例如寫兩篇文章，就認為自己踏上奪取文學獎之途），但當你每天做一點有用的事情，一生加起來就會成為可觀的事，自我感覺生命也不一樣，而整個地方，也跟著各人的累積而能有改變。

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可以有「做人有用」的自由嗎？

在西方社會，因為在尋找快樂的思考上，他們較早爭取到自由，也知道何謂自由，所以，於個人層次，可以各自尋塑人生的價值及目標，選擇自己的人生及代價，可以純然為了錢，也可以為了其他價值。宏觀而言，如果多人抱持這種有貢獻、有作為的觀念，綜合起來，社會面貌也定然不同。這正是新經濟的核心價值，講求環保、節約、共享。

但在一個沒自由的國度，選擇不多，如果要對別人有貢獻、有作為，即是要冒險改變現在既得利益者開心滿意的現況，這簡直是嫌命長。在最殘酷的叢林資本主義中，最簡單安穩的人生，當然重回「搵錢」跟「花錢」的循環，然後在消費選擇中，尋求自我肯定及永遠捉不緊的快樂。宏觀而言，自由的重要是因為當想成就甚麼，不會不被准許，而那一片沒有自由的土地，最終也很難孕育出甚麼。一個消費大國內的國民，不是他們想消費，而是他們只可以消費，包括尊嚴及人生，所以他們一發現自己國內的好人好事，便急於分享，一聽到別人逆言，便燥動不安，因為除了這樣，又能可以怎樣？

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