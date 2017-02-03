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陶傑：如何拖垮杜林普？

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西方左派眼見狂人總統掀起革命，準備不遺餘力，施行輿論攻勢，密謀政變，要將杜林普拖垮。

其中一個方式，就是說杜林普患有精神病，另一個理由就是說他私通俄羅斯普京。

私通俄羅斯這條罪，英美有前科。一九七六年英國前工黨首相威爾遜（The Rt Hon. Harold Wilson）突然宣佈下台，原因神秘。威爾遜沒有生病，第二度出任首相，執政狀況良好，其神秘辭職的原因，一說是美國中情局和英國軍情六處施壓，指威爾遜是蘇聯臥底。

因為威爾遜四十年代末期曾出任「貿易委員會」主席。第二次世界大戰之後，英國經濟破敗，急需開拓市場。美國總統杜魯門又向英國逼債。當時威爾遜的職責是向蘇聯推銷英國貨，但蘇聯甚麼英國貨也不要，只要英國出產的戰機。

_85759156_000188046-1威爾遜左右為難，因為美國要防共，不准英國向蘇聯出口戰機。威爾遜本人也知道國防軍事機密敏感，向蘇聯的要求諸多拖延。但因為職責所在，任內要多次訪問蘇聯，有傳他公幹時與一名女手下、工黨女議員巴巴拉卡素（Barbara Castle，圖左）有染，被蘇聯在酒店拍下照片，等待他做首相之後予以威脅。

但最重要的原因是威爾遜與英國精英主流格格不入。他用一隻煙斗，沉默寡言，雖然畢業牛津，但來自約克郡的工人階層，威爾遜不為英國精英信任。一九七六年在毫無警示之下，突然宣佈下野，對於辭職原因隻字不提。

但所謂「威爾遜是蘇聯間諜」一說，不但缺乏證據，而且以其本人政績及性格也絕不可能。但當時美蘇處於冷戰時期，中情局有話事權，英國的工黨政府一向弱勢，在美國壓力下只是屈辱下台。

三年之後，戴卓爾夫人和列根雙雙崛起，威爾遜成為歷史的過渡人物，這就是政治之現實。今日杜林普也遭到同樣的質疑，但這位富商狂人，性格絕不是威爾遜之柔弱，隨時先下手為強，聲稱要顛覆現有制度，這場大西洋革命有兩岸基層市民支持，自由知識份子貴族大為恐慌，又豈是偶然？

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