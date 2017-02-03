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糞便的妙用與誤用

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古往今來，糞便有多種用途。　圖片來源：public delivery
古往今來，糞便有多種用途。　圖片來源：public delivery

現代人對糞便往往缺乏耐性，排便之後即時沖廁，很少會像傳統德國人那樣「正視」排泄物，但原來歐洲曾經有一段「黃金時期」，糞便登上神枱，號稱用於治病、助燃、施肥、美容甚至解咒功效卓著，當時科學界乃至文學家雨果對糞便也盡表溢美之辭。這段「啡歷史」究竟是不是一場美麗－－或醜陋－－的誤會？

尿液一樣，歐洲古典時期一度將糞便神化為萬能藥。古中國有勾踐為夫差嚐糞驗病，歐洲版本則有法王亨利二世頒令，醫生須親嚐病人的糞便，以減少誤診致死的機會。據「屎尿屁：如廁軼聞」（Pipi, caca, popo: Histoire anecdotique de la scatologie）一書考據，1698 年在法國出版的「簡明藥品通用字典」（Dictionnaire universel des drogues simples）就提出人糞有助鎮靜、消腫、化膿，能治炭疽、癲癇、間歇熱及咽喉脹大等病。

動物糞便用於醫病更是歷史悠久，由古羅馬起一直流行至 19 世紀：古有「博物誌」作者老普林尼（Pliny the Elder）聲稱老鼠石可治尿結石，藥理學家普拉西徒（Sextus Placitus）羅列多種糞便效用，例如馬糞（止鼻血）、河馬屎（治傷風）、鱷魚糞（醫眼濁）、烏鴉屎（止咳嗽）、大象屎（治頭痛及腫瘤）等；而據近代糞便藥理學代表「地獄目錄」（Répertoire infernal），牛屎可治傷口發炎，豬糞有助治療咳血，山羊糞則是腮腺炎藥方。

baby feces
古時人糞被認為不只具備療效，用於堆肥更功效卓著。

糞便堆肥由來已久，做法見諸全球農業社會，歐洲由古希臘時期起便迷信人糞的肥力。雨果在「悲慘世界」就盛讚人糞偉大，是另一種「黑金」：「經過長久科學探索，終於發現最能提高肥力及加速作物成長的肥料－－人糞……人糞的肥力高於鳥糞，城市愈大人糞肥愈多，利用城市灌溉平原，肯定成功。如果我們的黃金來自糞便，反言之，我們的糞便就是黃金。」當時法國「社會期刊」（Revue de l’ordre social）更有提議，假如每人將自己的糞便上繳國家，以代替課稅或獻金，農產量將倍增，飢餓絕跡世界，達致「便便社會主義」。

上述不少關於糞便功效的迷信最終經不起科學考驗：人糞滋長惡菌，有害衛生，處理不當隨時招致霍亂，而古法療效與肥力亦被證實誇大，終於身價大跌，被掃入歷史的馬桶。不過，近年醫學研究發現糞便確有療效，對於部分腸道疾病患者，每日經喉管吸取微量人糞，有助建立健康的腸道菌生態，治癒率更高達九成以上。英美等地更已設立糞便銀行，收集健康人士的糞便，並研究將糞便移植療法應用於其他疾病，例如炎症性腸病、癡肥及代謝病等。糞便再次偉大起來了，但這一次靠的是科學。

科學令糞便再次偉大起來。　圖片來源：Shawn Inglima
科學令糞便再次偉大起來。　圖片來源：Shawn Inglima

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