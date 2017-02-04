蘇二：小龍女與令狐沖

愛武的曾俊華最喜歡的武俠小說人物是令狐沖，不知道是否因欣賞金庸所說：「《笑傲江湖》是反映對權力鬥爭厭惡的想法，不太注重爭權奪利的人生觀」，那為甚麼他會頂著巨大的壓力出選行政長官？

令狐沖本是一名孤兒，生性無憂無慮，逍遙自在，高度的忠義心催使他都無奈地要參與權力遊戲，儘管歷盡威嚇排擠也不言退，令人心酸的現實是——在中國儒家土壤上為情義付出的代價是不菲的。

但中國民情可愛之處，是胸襟豁達的人總贏得別人真心支持，關鍵時刻總贏得莫逆之交。

曾俊華此時此刻重要的友誼是小名「龍龍」的楊敏德，這位麻省理工的數理學生熱愛中國，她不是不諳世道的小龍女，而是性格爽朗，大情大性愛國愛港典型——積極獻身中華民族出錢出力的知識份子，不像老懵董那樣愛國抽「水」。 她熱愛香港，多年來交托她的公職任務總是百分百至誠地完成。今天，在「不支持林鄭等於反中央」紅旗下，她莫名奇妙被抨擊，被扣上「不愛國愛港」之「罪」名，傷心淚眼不曾晴——她又是為了甚麼？

故事中小龍女與令狐沖同因選擇忠義而坎坷。

今天香港政界，岳不群這類自稱「君子劍」的偽君子被捧為社會「中流砥柱」的較多，一些人是為穩固利益而接受虛偽狡詐、陰險狠毒，對陷害忠良的手段視若無睹，另一些人就如金庸對《笑傲江湖》的解評：「大家努力考試做官，想升官發財，但寫文作詩時又想做隱士，這也是中國文化傳統的一種。要放棄名利權力是很難的事……」而令狐沖、小龍女這類不輕言妥協的人在非左即右的氣候中，心內的孤寂痛苦，對未來的徬徨，只能靠一股信念超逾霧霾。

這次選舉，曾俊華能不能勝出，只有習近平主席知道，但市民的眼睛是雪亮的，曾俊華一直民意高企，因為大家內心那把秤砣，衡量的已不再是特首能做甚麼，而是特首一定不會做的是甚麼。