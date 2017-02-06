鄭立：如何令你的專制變得開明？

投票這個制度，並不是為了產生最正確最有效率決策而存在的；投票制度，是為了保證那最接近大家的共識而存在的。在管理一個封閉系統，例如社會與國家時，因為成員不可以隨時加入與離開，而所有決策都是公共的，投票會是重要的。在社會中，政府不應做出太違反共識的事情，否則不滿的成員增加，但他們無法離開，這樣很容易導致內部崩潰。

可是企業不是社會，企業正是社會的相反。它一方面是私人民營的，而且是一個開放系統，從股東到員工，都隨時可以加入和離開，不喜歡企業政策的人，大可以離開該企業，而也會有認同的人加入。一個企業能營運下去最主要的條件是賺到足夠的利益，足以分配使大家滿意。如果賺不到錢，就算成員都認同你的方向也沒有用，因為你支不出薪水，就必須瓦解。相反，如果你賺到錢，就算你做的決策大部分人都不同意，他們也會認同他們之所以不是老闆，是因為其決策比不上你。

企業可以開除不合格的員工，勸退合不來的股東，製造的副作用也是社會承受，但社會則不能如此。社會可以使用所有公共資源和抽稅，以及改變法律，企業則不能。把社會和企業的經營看成同一回事，是危險而且非常愚蠢的。

可見社會與企業瓦解的關鍵危機，正好是相反的，社會的瓦解在於違反共同意見，而企業的瓦解則在於違反共同利益。你不能用管社會的方式管企業，也不應用管企業的方式管社會。

對於一個高風險的新創企業來說，以投票的方式進行決策，一般來說是十分危險的事情。企業的管理多數專制，這並非創業家先天就是反對民主政治，相反，專制的企業和民主的社會，正是一種互補的關係。社會需要民主消化瓦解風險，企業需要專制發揮決策效率，而不是相反，在社會搞專制，在企業裡面卻搞民主。

但是專制的缺點，卻總是存在的，就是人類一定會犯錯，而專制會有壓過所有防範和修補機制的傾向。而這個會犯錯的人，就是正在看文章的閣下。專制需要開明，但怎樣才可以在制度上，令專制比較開明？

我個人的建議，是採取「三審一票制」，也就是說，即使是專制，但重大決策一樣要開會，一樣要聽從所有涉事者的意見，特別是反對的意見，要他們陳述反對的理由，跟他們耐心討論。當討論到一定程度時，決策者表達他的決策，就舉手看有沒有發表強烈的反對意見。

如果有，就再審議，反對者會再商議，表達他所關注的焦點，看能不能說服決策者修正決策，決策人還是只有一人。也就是那是一個只有一票的投票，表達反對的人有權表達反對但沒有票，只能說服。如果三次強烈反對下，決策者的方案還是被反對，那再強烈的反對也只有放棄。這意味著即使很大爭議，但在決策者負責與決策下，全公司還是依照同一方向運作，避免事情被相反意見卡住。

雖然這還是專制，但是這有一定的程序，使高度爭議的事情能夠得到充足的討論，而最高決策者在決策之前，已受到充足的質詢。決策者若能制度化尊重與重視異見，給予充份表達和說服的機會的話，可減少因為獨斷而產生的輕率決策，而產生一個相對開明的專制，但也不會被一些非常堅持異見的人卡住，因為他有清楚的程序去架空這些異見，這樣明確的規則對提出異見方和接受方，皆有好處。

讓決策者只有一人，而充份考慮及採納反對意見，進行修正，這點可說是開明專制的核心。