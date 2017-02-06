窮情影像：消費你我同情心

在慈善組織的廣告上，我們不時看到惹人不安的影像，影像主角多數骨瘦如柴、面容枯槁、眼神可憐；此類影像不僅煽情，更在消費落後國家過著悲慘生活的人們，只求激起觀看者的同情心吸引捐款。英語世界稱呼這種影像為 Poverty Porn （中文未有對應字眼，本文權譯為「窮情影像」）。CNN 刊文批評，窮情影像有多重的潛藏危險，剝削拍攝對象、宣揚偏見。

每次看到窮情影像，大部分處於發展國家、過著優渥生活的人都難免頓起惻忍之心，抱感罪疚，為自己過往的視而不見而羞愧。因內心愧疚，我們會因此與他人「分享」此類影像，期望碰巧見到照片的人會同樣受啟發，關注貧者生活。退休前紐約時報攝影師 Chester Higgins Jr. 指出，窮情影像想達到的目的正是如此：廣告助人滿足幫助他者的欲望，只需打電話捐款，就可成就了一件好事。

然而，這些窮情影像看似鼓勵到別人捐款，實際上卻會造成相當大的損害？

從 1971 年開始到非洲拍攝的 Higgins 認為，窮情影像的視覺文化需要改變，很多拍攝非洲人民生活的都屬「強盜照片」（Theft Pictures）——在攝影時沒有取得被拍者的的同意就強制攝下了他們的生活；從窮情影像中可見，攝影師缺乏應有的禮貌和品德，往往選擇在被拍者最脆弱的時刻按下快門。Higgins 批評，慈善機構和攝影師濫用窮情影像的行為，實是對那些在落後世界中爭扎求存的人之一種剝削。

文章作者 Nathalie Dortonne 以救助兒童會（Save the Children） 2014 年一則影片作例子，解釋這種剝削。片中，一位利比亞孕婦帶著極大苦痛，在設備簡陋的診所中生育、抽搐悲鳴，片段最後配上一句：「對每年上百萬個初生嬰兒而言，他們的第一日亦是他們的最後一日。」廣告播出後，雖然救助兒童會的 CEO 聲明廣告反映真相，但仍惹來公眾的反感，批評影片是窮情影像。