2月6日
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窮情影像：消費你我同情心

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在慈善組織的廣告上，我們不時看到惹人不安的影像，影像主角多數骨瘦如柴、面容枯槁、眼神可憐；此類影像不僅煽情，更在消費落後國家過著悲慘生活的人們，只求激起觀看者的同情心吸引捐款。英語世界稱呼這種影像為 Poverty Porn （中文未有對應字眼，本文權譯為「窮情影像」）。CNN 刊文批評，窮情影像有多重的潛藏危險，剝削拍攝對象、宣揚偏見。

每次看到窮情影像，大部分處於發展國家、過著優渥生活的人都難免頓起惻忍之心，抱感罪疚，為自己過往的視而不見而羞愧。因內心愧疚，我們會因此與他人「分享」此類影像，期望碰巧見到照片的人會同樣受啟發，關注貧者生活。退休前紐約時報攝影師 Chester Higgins Jr. 指出，窮情影像想達到的目的正是如此：廣告助人滿足幫助他者的欲望，只需打電話捐款，就可成就了一件好事。

然而，這些窮情影像看似鼓勵到別人捐款，實際上卻會造成相當大的損害

Extreme-poverty-and-hunger從 1971 年開始到非洲拍攝的 Higgins 認為，窮情影像的視覺文化需要改變，很多拍攝非洲人民生活的都屬「強盜照片」（Theft Pictures）——在攝影時沒有取得被拍者的的同意就強制攝下了他們的生活；從窮情影像中可見，攝影師缺乏應有的禮貌和品德，往往選擇在被拍者最脆弱的時刻按下快門。Higgins 批評，慈善機構和攝影師濫用窮情影像的行為，實是對那些在落後世界中爭扎求存的人之一種剝削。

文章作者 Nathalie Dortonne 以救助兒童會（Save the Children） 2014 年一則影片作例子，解釋這種剝削。片中，一位利比亞孕婦帶著極大苦痛，在設備簡陋的診所中生育、抽搐悲鳴，片段最後配上一句：「對每年上百萬個初生嬰兒而言，他們的第一日亦是他們的最後一日。」廣告播出後，雖然救助兒童會的 CEO 聲明廣告反映真相，但仍惹來公眾的反感，批評影片是窮情影像。

  • 被批評為「窮情影像」的救助兒童會短片。

另一方面，窮情影像也在宣揚某種刻板觀念：只有落後的非洲人、南美人、亞洲人與中東人需要西方援助，結果不但令人對外地的印象過度簡化，更有忽略本土貧困問題的危機。聖路易斯華盛頓大學的教授 Mark Rank 指，窮情影像聚焦的是極端的經濟困難情況，其實大多貧窮人士不合符影像中境況，卻又每日面對著沉重的住屋、食物及醫療問題——而這些真實的貧困人士都沒有獲鏡頭關注，不獲社會理會和解決。

窮情影像的問題應如何解決？除了關注本土的社群，主動協助有需要的人，處理國內的經濟問題，Higgins 認為，慈善機構的透明度十分重要，捐款人不應情感先行，而是應詢問機構：「多少捐款最終會協助當地人？」「機構有沒有在當地興建設施？」「有沒有教育當地受眾如何理財，使用捐款？」「慈善機構有沒有尊重當地的社會文化？」等問題，確認了慈善機構真的是在行公義，做好事的話，才值得接受捐款。

下一次看到「窮情影像」，敬請小心行事。

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