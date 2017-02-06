2月6日
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自拍：數碼相機之父的懊惱

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圖片來源：Pinterest

發明數碼相機的英國工程師 Michael Tompsett 博士說自己很後悔，因為他的發明催生了 Selfie。

77 歲的 Tompsett 博士今年獲頒工程學的最高獎項「伊利莎伯女王獎」，獎金 100 萬英鎊（約 970 萬港元）。他說現在自拍成風，甚為擾人：「以倫敦為例，一年 365 天都人頭湧湧，尤其是國會大廈和西敏寺一帶，簡直水洩不通，遊客都忙著自拍，稍不留神就被自拍神棍戳中。」

他因此懊惱自己的發明：「怎麼會有人想要發明這種東西？現在的人自拍不是為了留影，而是用來打卡。我覺得這樣做，無論對拍照的熱情還是對景觀都不公平。」不過他隨之補充，自拍是新世代的潮流，而他已經老了。「過去菲林比較昂貴，還要拿去沖洗，需要一段時間才能見到照片，那麼拍照就會比較慎重。」

1971 年 Tompsett 在美國 Bell 實驗室工作，他發現一個電腦記憶電路設備還有另一個用途：可以拍照。這個設備可以將光轉為電子信號。1972 年他的妻子成為史上第一名出現在電子影像上的人，並且刊登在雜誌「國際電子」（International Electronics）封面上。CCD article compressed.pdf

分享該獎項的還有另外三位工程師：日本的寺西信一教授發明 PPD（pinned photodiode，固定光電二極管），可以形成高像素的影像；來自美國的 Eric Fossum 運用 CMOS（complementary metal oxide semiconductor, 互補式金屬氧化物半導體）可將鏡頭轉換到晶片上；以及美國專家 George Smith 發明了轉換電子影像的感應器。

不過 Eric Fossum 對於數碼相機的自拍風潮沒有那麼反感，讓人用來自娛自樂，也算造福人群。問題是全球目前有 20 億個裝有數碼相機的智能電話，可以說人間已經沒有「死角」，「如果將數碼相機安裝到無人機上，會有甚麼後果呢？」他認為應該立法設定「私隱地帶」（privacy zone），以及應該有權知道自己是否正身處鏡頭中。

他們的發明改變了世界，但獲獎不會對他們的人生有甚麼改變。他們決定用獎金設立獎學金，鼓勵年輕人學工程，尤其是女性。

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