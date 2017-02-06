方俊傑：The Crown——是但睇一集都滿足

過年最好煲劇。嚴格上，應該是清劇。終於抽到時間一次過看完第一季共十集的「王冠」（The Crown），遲就真係遲了好多。女主角 Claire Foy 都已經贏了金球奬視后，加埋扮演邱吉爾的 John Lithgow，更齊齊獲得演員工會獎的戲劇組最佳男女主角。我的最大感覺是，文藝電影有難！

不要怪 sell 特技的科幻片或動作片，像壟斷了戲院場次。看「奇異博士」（Doctor Strange），在 IMAX 大銀幕看，跟在睡房看，有很大分別。看其他沒太大視覺特效的作品，分別已愈來愈縮細。像「王冠」，無論場景、服飾、化妝，仔細程度完全是荷里活 A 級片的水平。就算不談技術層面，「王冠」的創作大腦 Peter Morgan，即是電影「英女皇」（The Queen）的編劇，曾兩度獲得奧斯卡提名。最可怕是，他根本以寫電影劇本的方法，撰寫電視劇劇本。

跟同為 Netflix 出品的另一大熱「怪奇物語」（Stranger Things）還有少少分別。「怪奇物語」比較似傳統美劇，有一條具備懸疑性的主線貫穿全劇，原則上，你要逐集逐集追，才看得明當中的脈絡。在「王冠」，以英女皇一生作藍本，由後生拍到年邁，但每一集抽出來竟可獨立成章。例如，第四集透過倫敦致命霧霾，講述邱吉爾與英女皇的角力。例如第八集講述英女皇要阻止瑪嘉烈公主跟離婚漢維持關係，將兩姊妹的裂縫刻劃出來。本身已經是有頭有尾的一套微電影。換句話說，如果你沒有足夠時間看齊十集，你只是貪得意抽其中一集看一看，一樣會得到滿足。

以前，一對情侶想拍拖，最好入戲院觀看一套好電影；以後，不用浪費金錢買票又不用忍受隔離位的大漢在傾電話，安坐家中，看一集英劇美劇，得到的享受不會相差太遠，過程中，仲可以公然打情罵俏不怕被人喝罵。你話，拍小品電影，市場會不會愈多愈小？今年奧斯卡，多了「情繫海邊之城」（Manchester by the Sea）、「月亮喜歡藍」（Moonlight）幾齣小品，獲提名最佳電影，可能是我想多了，總覺得是評審在鼓勵。