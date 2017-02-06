為禁煙澳洲可以去到幾盡

最新綜合研究反映吸煙成癮為全球帶來沉重經濟負擔，蠶食全球 6% 醫療支出及 2% GDP，單計 2012 年金額近 2 萬億澳元。

今天在澳洲除了辦公室、餐廳酒吧等室內場所全面禁煙外，在戶外禁煙區基本上也可謂無處不在。在不合法地方吸煙，某些州份的罰額高達 2,000 澳元（約 11,900 港元，香港比之實在小巫見大巫）。即使你遵守場地守則，為了吸煙你要付的代價也只會愈來愈高，皆因政府逐年加 12.5% 煙草稅，3 年後，一包煙價值 40 澳元（約 240 港元），將比現在高近一倍。澳洲禁煙行動，令該處成為吸煙代價最高的地方。

澳洲是帶頭做第一個實行強制平裝煙盒的國家，不少地區也跟隨規定香煙不能印有花俏圖案或字眼，並印上健康警告、有害成份等資料。不過，有多少國家可以像澳洲一樣，狠心狂加煙草稅，直到香煙貴至約 240 港元一包？

煙草廣告被禁，取而代之的是倒人胃口的電視廣告：「它是用各種有毒物質混合而成的東西，裡面有用來洗廁所的阿摩尼亞、洗甲水中的丙酮、脫漆水的苯、老鼠藥的氰化氫……吸煙正好將它們通通送進你體內。」在平裝煙盒（plain cigarette packaging ）下，無論任何牌子的煙草包裝都清一色的 PANTONE 448 C 青苔啡——據澳洲科學家研究指是最惹人討厭的顏色。上面沒有商標，只有令人毛骨悚然的警告圖片，包括一看難忘的咽喉癌照片、頸上開了洞和潰爛的血肉。嘔心戰術的確奏效，悉尼大學的教授 Simon Chapman 指：「研究顯示，此包裝成為部分煙民戒煙的決定性原因。」

除了靠嚇，澳洲政府推出互動戒煙 app My Quit Buddy，為戒煙人士提供鼓勵訊息和成功案例等心靈安慰，並記錄戒煙歷程，據指成功率達 4 成，在當地已有近 50 萬下載次數。

澳洲國立大學的副教授 Simone Dennis 認為多管齊下後，社會明顯形成「吸煙可恥」的文化氣氛，同樣能造成阻嚇作用：「煙民再也不能拿煙進入公共空間，他們要吸煙就只能留在灰暗的角落，形同被邊緣化。」

目前澳洲政府以在 2018 年前將煙民減至 10% 為目標。不過澳洲學者 Rob Moodie 認為再多策略也難終止吸煙文化，即使羅列出所有科學實證也不一定能說服煙民戒煙：「能有效杜絕有害健康的商品產業的，只有立法禁止和干預市場兩途。」

俄國大概也深明此道，才打算立法禁止 2014 年後出生公民買煙，銳意創造無煙一代。然而另一邊廂塔斯曼尼亞從 2012 年開始，提案要禁止 2000 年後出生公民買煙，法案表決卻延期再三，受各方抨擊不民主和年齡歧視：「如果戒煙也有決戰局，應該由當事人決定，而不是先出生者。」