邊個話我傻？精神科醫生可以嗎？

「別人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿。」精神科醫生能診斷誰是正常與神經失常的人嗎？

1972 年 2 月 6 日，對精神科診斷滿帶懷疑的心理學家 David Rosenhan，前往美國賓州一間公立醫院精神科求診，他向醫生表示自己經常出現幻聽。除了 Rosenhan 自己，他還招募了另外 7 人，一共 5 男 3 女扮演假病人，當中包括 1 名 20 多歲的研究生、3 名心理學家、1 名兒科醫生、1 名精神病學家，1 名畫家及 1 名家庭主婦，分別到多間精神科醫院求診。除了 Rosenhan 自己因與院方職員有所認識，其他有精神學科背景的假病人均隱瞞了真實職業，以免引起院方懷疑。

他們向醫生表示，自己感到人生是無意義，例如不斷說「我的生命很空虛」，聽到的聲音又很陌生。Rosenhan 故意挑選出醫學文獻有記錄與沒有先例的症狀，務求一擊即中，順利入院。結果當中七人被診斷出患有思覺失調症（schizophrenic），一人被診斷成躁鬱症（manic-depressive psychosis）患者，八人均被安排住院接受治療。

在進入精神病院後，他們便立即停止任何不正常的舉動。Rosenhan 在報告也說明部分假病人戰戰競競的心情，因為大多人是首次見識真正的精神病院，他們也害怕被揭發是偽裝成精神病人，但這種緊張心情很快便消失了。

除了最初的緊張感，八人都表現「正常」，他們又會與其他患者和職員表示自己可能是精神正常的。不過，正如在電影片段的玩笑，在精神病院裡說自己正常只會被當成「不正常」。當被職員問到「感覺如何」，假患者表示「不錯」，又指自己已經沒有幻聽了，也相當服從指令（除了假裝有食藥，實際沒有吞服）。

他們又在病院記錄其他病人和職員的行為表現，最初是偷偷地做，但後來發現其實根本沒有人會留意，亦未有任何假患者被發現是假扮。相反，在院中 118 名病人中，竟有 35 名病人曾懷疑實驗者會否是正常人。對於實驗員不斷抄錄筆記，有些病人甚至提出實驗者不是真病人，而是記者，或者是教授。在出院時，所有思覺失調症都標記著「病情改善」（in remission）而非「治癒」，有最快 7 天能夠出院，最久的竟住了 52 天。

Rosenhan 翌年在「科學」雜誌發表有關這實驗的研究論文，批評醫學界根本不能分辨正常人和失智人士，更提出精神診斷的「標籤效應」：當病人被標籤為「有病」，醫學人員便會用另一種眼光看待病人。

在論文發表之後，Rosenhan 又與另一所著名研究與教學型醫院協定進行另一實驗，Rosenhan 聲稱會在為期三個月內，安排實驗參與者偽裝成精神病人，試圖入院，看看院方能否分辨偽冒者。三個月後，醫院有趣地表示他們一共分辨出 41 名假病人，不過原來 Rosenhan 根本沒有派過任何人求診。

Rosenhan 的實驗極力批判精神醫學界，如同物理學教授索卡的「知識騙局」同樣震撼，但 Rosenhan 的實驗也有弱點，畢竟精神科診斷依賴病人提供感受描述來作為診症依據，假如求診存心欺騙，醫生還是有機會誤診。美國精神醫學界亦隨着臨床經驗累積，不斷更新「精神疾病診斷與統計手冊」（The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，簡稱 DSM），是最常用的指導手冊。不過，Rosenhan 提出的「標籤效應」卻影響深遠，不僅是在精神科診治，在教育學上也極具啟發，兒童或因師長父母的「標籤」，而左右其成長，大家應引以為鑑。