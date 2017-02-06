杜林普日前簽署行政命令，宣佈籌備沿墨西哥邊境興建長約 3,200 公里圍牆，聲稱有辦法令墨西哥政府買單。成本高昂暫且不論，「我既然會出力，你一定要出錢」這種做法是否可行？從杜林普另一道牆的經驗來看，似乎並不樂觀。

紐約時報報道，幾年前，杜林普在蘇格蘭東北部巴爾梅迪（Balmedie）置地興建高爾夫球場，迫遷當地居民不果，便沿路矗起圍欄、植樹及堆土。民居海景被遮，間歇斷電，隨後更收到賬單，要求分擔圍牆成本，不過居民都直接將賬單送入垃圾筒，更有人在美國大選期間升起墨西哥旗抗議。

高爾夫球場興建之初，不少蘇格蘭人都甚表歡迎，概因杜林普承諾帶來龐大經濟利益。結果，12 億美元投資金額縮水至 5,000 萬，6,000 份就業機會淪為 95 份，高爾夫球場規模減半，8 層高酒店不見影蹤，950 間時鐘套房變成傳說，最後只有一座莊園別墅被改建為 16 房酒店。

承諾大幅縮水，不少蘇格蘭人驚覺被騙。2008 年，蘇格蘭政府不顧地區官員反對，放行高爾夫球場動土，時任首席部長 Alex Salmond 當時為計劃護航，主張經濟利益大於環保關注，後來表示後悔：「大部分發展計劃都能平衡經濟與環境因素。但更大的問題是，杜林普沒有兌現承諾。」

景觀受阻不只是當地居民的問題，杜林普近年也面臨相同困境。蘇格蘭今年將在高爾夫球場的外海矗立一排風力發動機，被指有礙景觀，杜林普譴責風機渦輪「瘋狂」、「殺雀」，批評有份參與的 Alex Salmond 為「mad Alex」，早前更與英國前獨立黨黨魁 Nigel Farage 接觸，囑咐他發起反對風力發電運動－－雖然獨立黨在蘇格蘭議會並無議席。

事至今日，當地居民仍未支付圍牆費，景觀問題亦一直無解，墨西哥牆會否重蹈覆轍？對於墨西哥總統表明不會出錢，杜林普則表示，如果懂得談判的技巧，計劃絕對實際；如果是一班小丑去談判，事情就不現實。然而，杜林普威脅派遣軍隊進駐墨西哥，無疑會損害兩國關係，而倡議開徵 20% 入境稅，最終成本只會轉嫁至美國人身上，加上美國有近 500 萬就業倚賴美墨貿易，兩國交惡對人民生計絕對弊大於利。從種種事件來看，誰是小丑已經呼之欲出了。