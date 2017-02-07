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辦公桌上的私照，讓你分心還是更上心？

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

對白領來說，辦公桌遠比睡床親密，每日朝九晚八，工作吃飯講八卦，都對著同一張檯。

很多人嫌悶嫌刻板，桌上放著文件文具咖啡杯，還有合照盆栽小擺設。此類私人物品，有些老闆上司視為大敵，怕令下屬分心拖延，於是三申五令，禁絕「閒雜物等」出現檯頭。不過，專家指出「桌面簡潔 = 心無雜念」的觀念已經落伍，一張個性化的辦公桌，才是推動效率、增加士氣的秘訣所在。

6 年前，John Crowley 開始在一間客戶服務中心工作，最初他能隨意裝飾座位，愛放甚麼都可以，其後公司慢慢收緊政策，非單照片、盆栽、圖畫「無得留底」，最後連白紙和水杯都不准放，務求令他專心接聽來電，但結果「衝勁和效率每況愈下」，直言管理較為寬鬆時，對工作的感覺正面得多。心理學家 Craig Knight 表示，這都是人之常情。

Knight 專門以科學角度，協助企業提升業績。他指出，辦公桌能否放置私人物品，這種規矩看來瑣碎，卻足以影響公司的表現。根據他就工作空間布置進行的廣泛研究，發現至少放上一張照片或一棵植物於檯頭的員工，對比起不放一物的同事，效率要高 15%，而獲准任意佈置辦公桌的員工，更比必須保持檯面簡約的人，效率多出 25%。

有研究顯示，桌上放有盆栽的員工，工作效率更高。
有研究顯示，桌上放有盆栽的員工，工作效率更高。

私人物品能有此效果，因其賦予工作空間一種身份感，令員工自覺是個活人，而非機器中的小齒輪，當員工被私人物品包圍，在心理上亦能更為投入。Knight 解釋，原理相當簡單：「當我們能豐富自己的空間，自會較為快樂；當我們更加快樂，工作就更出色。」

一份發表於「環境心理學期刊」的研究亦指，若把空間個性化，特別是在開放式辦公室，能使人對環境較多控制及佔有感，有助提升效率。在報告中，研究員特別指出：「在一個相對公共的工作環境中，建立屬於自己的角落，更能促進個性的積極認知和情感狀態，從而增強精神層面，更好應對在私隱較少下，潛在的衰弱性干擾。」

三藩市公司 LifeDojo 主要協助行政人員改善員工的身心狀態，創辦人 Chris Cutter 指出很多企業因循守舊，規限辦公桌的佈置，源於對待工作的權威觀點。「在他們眼中，僱主的性質傾向家長式主義，而這種政策就是當中的一部分，既是標準化，亦是可預測。」他更指，部分管理階層仍信「整齊就是高效」的理論，並將此強加於公司之中，反令職場死氣沉沉。

Craig Knight 補充，在「精益六式碼」（Lean Six Sigma）管理學中，強調要保持工作空間無摻雜，將與工作無關之物通通拿開，否則會使人心散。隨著這套學說廣為傳頌，很多公司都抗拒員工桌上的私人物品。但他指出，現無證據顯示此類管理學可行，甚至直言：「這種論調完全有毒。」

Chris Cutter 亦同意，「愈能控制及預測員工，員工的表現就會更好」的觀念相當愚昧。他積極遊說企業推行個性化。若然碰上冥頑不靈的「腦細」，他會建議先在一個部門試行，以求明確紀錄實行個性化後，員工在效率、士氣及缺勤上的變化。他表示：「經理們亦可直接詢問員工，是否較為快樂或更有效率。看著這些轉變，他們自會明白，甚麼才叫可行。」

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