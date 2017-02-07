對現代人而言，無冷氣的生活難以想像，香港夏季潮濕悶焗，加上熱島效應，人人家戶必備冷氣，甚至要手提帶出街，偏偏位處熱帶的越南反其道而行，公屋設計採取「生物氣候建築」（bioclimatic architecture），利用自然因素，造就溫和而通風的室內環境，一年節省不少冷氣費之餘，更為環保節能出一分力。

根據國際能源總署（IAE），冷熱調節系統佔全球所用能源多達四成，並預期 2050 年冷氣需求將有八成來自亞洲。越南聘用生態環保建築公司 T3 Architecture Asia 設計一幢 350 戶公屋，正好為亞洲的減排目標提供模範。

該幢建築溫度宜人的秘訣：在設計上，走廊開揚、屋頂通風，同時避免玻璃外牆面向東西一方，以達致迎風遮陽的效果；建築材料則採用天然物料，又以玻璃纖維隔熱。T3 Architecture Asia 主管、法國建築師 Charles Gallavardin 表示，典型 T3 建築室內氣溫比室外低足足 5°C。即使天氣熱如胡志明市，一柄吊扇即夠解決生理需求。

所謂生態氣候建築並非新鮮事，越南公屋亦不是首例，在 20 世紀前本來是建築常識，1902 年冷氣發明之後開始沒落，近年再隨環保意識興起，例如印尼建築公司 Andyrahman Architect 的「親生態公寓」（Biophilic Boarding House）便入圍 2016 年世界建築節大獎，散熱透孔牆設計尤其獲評判嘉獎；美國建築公司 Perkins & Will 則為上海自然博物館引入自動化窗戶與天然光公共用地，令博物館節省 15% 電能。

Charles Gallavardin 批評香港和新加坡等地建築一味綠化（Green washing），以為在天花種樹、裝太陽能板就是綠化建築，在整體設計上卻無追求能源高效，例如不顧加熱效應，大量高樓採用玻璃外牆，導致室內酷熱，冷氣自然多用。香港位處亞熱帶，氣候不同之下，能否借鑑外國經驗節能減排？無冷氣時代或者尚遠，但能源革命已經開始，不要走回頭路。