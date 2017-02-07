日本專屬：與愛狗一同上機去旅行

對於愛狗之人來說，愛犬親如家人。每次家庭旅行，要將牠託管在狗酒店或朋友家，總是萬般不捨，即使勉強屈就牠在熱哄哄的貨運艙心痛的還是自己。日本有航空公司早前就推出「汪汪包機」，讓人狗同機同艙，享受真正的家庭旅行。

包機的班機編號為「JL1111」，取日文「汪汪汪汪」諧音。除了主人可以和狗狗排排坐外，航空公司還提供狗糧、登機證書和降落前的籠內訓練，包機同行更有 2 名獸醫以防出現突發事故。飛機由成田機場飛往鹿兒島，收費 15 萬日元（約港幣 1 萬元），屬於三日兩夜旅行團的行程之一，包括適合寵物狗的食宿及租車觀光安排。據說航空早一個月公佈「狗狗包機」資料後，航班於 1 小時內就被訂滿。

乘客石川理惠帶著芝娃娃愛犬大福上機：「之前一直對將狗狗寄艙很反感，只能坐火車去福島、伊豆等比較近的地方旅行。這次很開心終於可以和牠一起坐飛機，有機會的話很想和牠去北海道。」

石川或者很快能得償所願，日本航空表示：「雖然定期做同類包機有困難，不過我們會考慮更多讓人和寵物同機同艙的方法，相信這會開拓內陸機新市場。」的確，根據日本寵物食品協會去年的統計，全國寵物貓狗多達 1,972 萬隻，比日本小孩還要多。

不過這次日本航空並非人狗同機同艙首例，全日空也曾容許乘客帶同寵物上機，只是 2005 年因乘客投訴而終止服務，畢竟機上有動物容易引起敏感或噪音問題，造成困擾可能與機上兒童不相伯仲。權衡之下寵物包機說不定是最佳對策。