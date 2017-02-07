哥德爾漏洞：如何合法地將民主美國變成獨裁

美國經常自詡為民主泱泱大國，為其保障人權、自由的政體而自豪，然而，據「繼亞里士多德後最偉大的邏輯學家」哥德爾所講，基於一個憲制漏洞，民主美國有機會完全合法地變成獨裁法西斯政權。哥德爾怎樣找出這重大的漏洞？實際上，漏洞如何運作？

以「不完備定理」和「連續統假設」著名的數學兼哲學家哥德爾（Kurt Gödel）在二戰前一直是奧地利人，然而，在二戰後，他緊隨好友愛因斯坦的腳步，在 1947 年申請成為美國公民——想不到，這移民決定竟使哥德爾發現美國憲法裡的重大漏洞。當時，外國人若要取得美國國籍，必須對憲法有一定認識，否則在聽證會中答不到法官問題的話，就會遭取消申請，美國夢碎。為了成為美國公民，哥德爾認真地學習憲法，背得滾瓜爛熟。

某一天，哥德爾突然焦慮地致電經好友摩根斯騰（Oskar Morgenstern），表示他發現了美國憲法中有「內部矛盾」，而這「矛盾」不但可以讓人完美地以法律方式成為獨裁者，更可設立法西斯政權，縱使這並非憲法撰寫者的原意也好。聽過這「矛盾」後，摩根斯騰和愛恩斯坦認為哥德爾的猜想很難實現，很快就失去興趣，就此帶過，故亦沒有以文字記下其發現。由於沒有文獻清晰記載，後人唯有遵從哥德爾的思路，提出「哥德爾漏洞」（Gödel Loophole）的最有可能的一種推測——從簡解釋，「哥德爾漏洞」之關鍵在於美國憲法第 5 條（Article V）。

美國憲法第 5 條提供了修憲程序。其中，在國會兩院三分之二的議員認為必要時，可提出憲法的修正案。但是，第 5 條沒有規定適用範圍，意即：第 5 條同樣可被修改。除了第 5 條本身可以修改，修改的內容亦無限制，所以只要滿足第 5 條的法定要求，並獲得各州批淮則可修憲。

為甚麼哥德爾會對此第 5 條如此著緊？首先，透過第 5 條，國會可對美國憲法作任何修訂，甚至扭曲原有的「權力分立」、行政立法司法「互相制衡」的制度，讓特定人物或機關取得壓倒性的權力。另外，一旦第 5 條被用作「自我修改」（self-amendment），調低修憲門檻，以後任何野蠻的修憲將會更容易、完全合法地通過。

縱使有美國憲法可容許「合憲暴政」，但如摩根斯騰和愛恩斯坦所想，出現機會微乎其微，在極端的情況才會實現。據現時憲法，無論是提出修憲，還是批准修憲的門檻都相當之高，因此，想一時三刻修憲使美國由民主轉為獨裁，幾乎是不可能的事。不過，若我們考慮到哥德爾的祖國奧地利被希特拉吞併、納粹法西斯主義高漲的時代背景，不難看出為何哥德爾在研究美國憲法時會有這種擔憂，畢竟，希特拉就是「合法地」步向獨裁的。

不過，即使民主美國轉換獨裁政體有相當困難，美國民主仍有可進步的空間。在「經濟學人」的 2016 民主指數中，美國憑 7.98 分僅排第 21 位，次於日本（7.99），對比挪威（9.93）和冰島（9.50）更是望塵莫及。在對外輸出民主價值的同時，美國亦必須多加自省。