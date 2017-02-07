江皓昕：「中邪」——老子甚麼鬼都不信

就像張志明喜歡吃便利店意大利粉，每個人也有獨特的 guilty pleasure。看電影時，我的 guilty pleasure 是「拾得錄像」（Found footage），一種偽紀錄片式，常以手搖鏡頭拍攝，假裝在意外或災難之後，被人從現場拾回來的第一手錄像。「拾得錄像」是低成本驚慄片的常用技倆，沒錯，就是那種兩個人拿著攝影機，畫面晃啊晃啊晃到頭暈，然後哇哇大叫：「有鬼啊！」，那隻鬼卻由始至終都神龍見首不見尾的那一類鬼片。乍聽一定爛片無誤是吧？也不是的。比如當年殿堂級的 Blair Witch Project、Paranormal Activity 等，它們都證明此類電影如若操作得宜，也可以是刀仔鋸大樹的佳品。雖然，爛片的比例，還是較多。

華語電影甚少出現「拾得錄像」，有時候是一兩場，甚至是一兩個鏡頭有類似做法，卻鮮有整部電影是如此拍攝。我唯一想到會是香港有線電視的「怪談」系列：夜視鏡、女主持、荒村廢校、司徒法正、「出事架嘛！」、畫面晃啊晃啊晃到頭暈……後來艾粒的戲謔版本「艾粒怪談」，其實也做到差不多效果。

「中邪」最近很紅，大陸網站熱鬧討論，連在我的臉書上也不下見過兩次。導演馬凱本來是個橫漂，又找來了另外幾個橫漂，拍了 18 天花費共 7 萬（當中 2 萬還花在演員的醫藥費上），就拍成了中國影史上的第一部「拾得錄像」，還取得青年電影展的最佳電影獎項，甚至有人把馬凱喻為大陸溫子仁……咳咳。故事很簡單，遵從了「拾得錄像」的通常套路：兩個大學生拍電影作業，跟隨一對地方上頗有名氣的招魂夫妻，去到某個偏僻的鄉村去做法事，還親眼目睹了充滿詭異氣息的「還人」儀式（香港觀眾：「唓，「怪談」個個星期做緊啦！」），後來當然碰上了某種九死一生的危險局面，大家一齊逃走，畫面晃啊晃啊晃到頭暈……

電影出來，評論大多正面，觀眾比較酌情導演僅用了 7 萬元，就拍成了一部比許多商業電影還恐怖和地道的電影，那種真誠和付出是值得讚揚的。我看了電影，也是同意的，特別是其中一幕夜半摸黑見鬼的場面，主角拿著鏡頭，在走廊上緩緩前進，遇見背著自己的長髮女子，氣氛確實出色，也少在國產電影裡看見。然而我也覺得，觀眾對這部電影的讚揚，更大原因是在侷限的環境中仍使機會極大化。真的，當國產恐怖片的選擇就只有「筆仙驚魂」、「筷仙」、「筆仙撞碟仙」、「筆仙大戰貞子」、「恐怖游泳館」、「恐怖照相機」、「張震講故事之合租屋」（不用 Google 了，跟演員張震無關係）、「親，別怕」（親，是否聽到片名就已經很怕？）等一系列奇葩，「中邪」的出現簡直是橫空出世，上天打救，就像如花突然跑進一間男校，某些小眾的口味也可能會把漂亮的門檻下降，這是人之常情，無選擇中的一個選擇，至於電影是否真的好看，正如如花是否真的漂亮，那都不重要了。

有點微言是「中邪」的結局，還是逃不出侷限，也似乎沒有用更有創意的方式，去侷限下極大化，有點可惜。不用怕劇透，因為結局也是你和我都可以想像的那些——國產鬼片中，每一隻鬼的背後，都有一個人。在唯物主義和電影審查下，每逢古宅有怪事發生嘛，不用問，一定是管理員想報仇、或是二姑丈想嚇走所有人去爭遺產、或是三太公想報仇加爭遺產，反正穿著戲服在暗處衝來衝去就是鬼，名副其實的「邊個衝邊個就係鬼」。國產電影裡，老子甚麼鬼都不信。