Live Norish：從瑞典性別教育反思楊千嬅教仔法

文：三角尺 @ Live Norish

香港藝人楊千嬅 3 年前接受傳媒訪問時，被主持人問到兒子 Torres 平時喜歡玩甚麼。千嬅說：「他不玩車，有時鍾意（冰雪奇緣）Elsa，我狂罵他『這是甚麼來的？那麼醜怪！不准！』他是男孩子，玩 Elsa 做甚麼。電話有個 app 可以下載這些卡通人物，我便把他的照片和 Elsa 合成，兒仔立即說不好。」千嬅還透露兒子喜歡玩煮飯仔和公主等女生玩意，她覺得很奇怪，擔心兒子會喜歡粉紅色或「變乸型」。

此話一出，網民大感震驚，社交平台瘋傳這段訪問影片。原來社會上還有些人覺得「女仔先可以鍾意粉紅色」，仲要出自樂壇一姐「烈女」把口，做娛樂圈不是走在潮流尖端嗎？為何思想好像倒退到 80 年代？說到底，這是關乎性別教育的問題，不禁讓我想起北歐國家瑞典。瑞典家長不會根據孩子的性別而限制他們不准玩甚麼、不准喜歡哪種顏色，小朋友都是獨立個體，有自由發展的權利，最重要是孩子是否活得健康快樂。

香港家長不妨參考一下瑞典的性別教育模式，以下各方面可看出瑞典人如何在生活中實踐性別平等：

1. 沒有他和她之分

瑞典在世界經濟論壇 2015 年公布的「全球性別差距報告」中，排名第 4。這種性別平等觀念，在孩子讀幼稚園時開始灌輸，教師盡量避免用他（han）和她（hon）區分男女，使用「hen」這個中性代名詞取代，試圖消除性別差異。

2. 故事書不一定講灰姑娘和白雪公主

「灰姑娘」或「白雪公主」這些經典童話，內容充斥著對性別定義的傳統思維，所以瑞典教師甚少推介這類書籍。為顧及小朋友的感受，他們有些人在單親家庭長大，或被同性情侶收養，教師選用書籍時格外小心。有瑞典故事書講述兩個長頸鹿發現了一隻孤兒鱷魚寶寶，然後一起收養了牠的故事。

3. 男生也可以玩洋娃娃

瑞典人不會要求女生去玩煮飯仔遊戲，木匠或砌積木也不是男生的專屬玩具。男生可以學縫紉，最愛顏色當然可以是粉紅色，強調個人喜好與性別無關。中國人有句話，男人流血不流淚，這樣才能表現出男性剛強的一面。瑞典沒有這回事，當男生不開心時，學校要求教師要像關懷女生的態度般安慰男生，男生可以隨心所欲，大哭一場。

4. 男女廁所共用

瑞典許多公眾場所包括商場、學校、餐廳和火車站等，都不見男廁與女廁的標誌，因為男女是共用同一個廁所。男女排隊使用坐式馬桶，甚少見到只供男性使用的尿兜。

5. 瑞典擬禁「男女分班」

去年一所穆斯林學校因獲准讓男女分開上體育課，引起社會爭議。「美聯社」近日報道，瑞典教育部長 Gustav Fridolin 表示，希望全國性禁止學校按性別分班，以保障教育平等，具體細節仍在商討階段。

面對網民圍攻，愛子心切的楊千嬅於 2 月 5 日晚在 Facebook 開腔回應。「父母這條路，絕對不容易！」千嬅說得對，尤其是新手媽媽，當然害怕替孩子作了錯誤的選擇，但身為家長，還是好好放手讓孩子自由發展吧。正如 2012 年時任斯德哥爾摩副市長 Lotta Edholm 接受「紐約時報」訪問時所言，父母在孩子生活中扮演的角色永遠比學校重要，因為孩子們每天在幼稚園只待數小時，「孩子大部分時間都和家長在一起，因此家長灌輸甚麼價值，就會吸收甚麼價值。」

粉紅色和 Elsa，其實沒甚麼可怕！