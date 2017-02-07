2月7日
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美國人的恐懼邏輯

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圖片來源：路透社
圖片來源：路透社

杜林普下達 90 日旅遊禁令，禁止 7 個回教國家移民入境，聲稱目的在於隔絕外國恐怖分子，維護美國本土安全，但近 40 年來美國恐襲案中，並無一宗涉及該 7 國移民，反而國民牽涉 911 襲擊的沙特、埃及、阿聯酋及黎巴嫩卻不在名單之列。而據統計，美國 2005 年至 2015 年間恐襲致死者有 94 人，槍殺案則造成 30 萬餘人遇害，但美國人似乎對恐怖分子比槍擊狂徒更敏感，甚至不怕槍械，只怕管制槍械。恐懼如此不切合事實統計，背後是一套甚麼邏輯？

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恐懼毋須訴諸理據，假如過度放大，容易弄巧反拙。據航空意外局（Bureau of Aircraft Accidents）統計，平均每 100 萬次航班有 2.1 次失事， 1,500 萬人才有 1 人巧遇飛機墜毀，比路面交通更安全，機率甚至低於被雷劈，但 911 襲擊發生後，美國人的交通偏好明顯由航空轉向路面，整體結果卻更危險：據德國風險評估師 Gerd Gigerenzer 估計，911 襲擊後 12 月內美國駕駛意外致死人數因而多出 1,595 名

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美國女子 Jamie Gilt 反對槍械管制，聲稱兒童持械並無不妥，後來被其 4 歲兒子槍傷。據統計，美國持槍兒童比恐怖分子更致命。　圖片來源：Jamie Gilt facebook

恐懼未必合乎風險判斷。若按意外致命率計，槍擊案是美國頭號殺手，平均每年有 11,737 人死於槍下，為 911 襲擊遇害人數的 4 倍；另有 737 人滾床跌死，69 人被割草機殺死，而遭遇恐襲斃命的有 14 人，殺傷力甚至比雷擊更小，統計而言，持槍兒童比恐怖分子更危險。美國反恐不遺餘力，歷年投放最少 1.7 兆美元，犧牲近 7,000 名國民，另加 50 萬伊拉克平民性命，另一方面，美國自 1994 年起聯邦槍管法例即無大幅改動，特別是共和黨一邊自稱「pro-life」，一邊反對所有槍械管制，包括背景審查。

弔詭的是，查普曼大學（Chapman University）訪問調查美國人的十大恐懼事項，發現最多人害怕政府腐敗，頭 5 名有兩位與恐怖襲擊相關，槍械管制排第 5 位－－不是槍械暴力而是害怕管制－－反映國民心理與現實威脅的落差。杜林普的禁止入境政策成效或者成疑，但絕對命中美國人的心理弱點。

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為何有部分威脅會被放大，部分則視而不見？有不少心理學家提出解釋：一、受進化影響，人類傾向快速判斷，有時重情感而輕理性，因而作出不實判斷；二、恐懼會加深記憶，一次性的災難假如震撼夠強（例如兇殘恐襲或飛機墜毀），印象往往比日常慘劇（例如交通意外）更深刻，容易放大偶發事件而低估尋常威脅；三、風險判斷會受情緒左右，視乎對象、危機性質、確定程度、受控與否，決定未必一定切合實況。

恐怖襲擊的性質尤其容易放大恐懼。恐襲不似交通意外有跡可循（駕駛技術、出事黑點等），災難無法預測，焦慮自然加深，與此同時，恐襲在媒體渲染下又無處不在，滋長行為心理學所謂「便利性偏見」（availability bias）－－想法愈就手愈深刻。另外則是心理因素：不少研究顯示，保守派對威脅特別敏感，容易被假消息針對，特別是散播恐慌的不實言論（例如所謂「Bowling Green 大屠殺」：又一「另類事實」），這種寧枉勿縱的心理因而造就大量假新聞消費群。反之，槍擊案在傳媒處理相對淡化之下，即使無日無之，受眾情緒也被稀釋，或者正因見慣麻木，一如日常交通意外，只有規模異常才會間歇受驚。

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敏感的景象。　圖片來源：路透社

正如法國作家韋勒貝克（Michel Houellebecq）所言，人有權恐懼：害怕恐襲，害怕伊斯蘭，害怕失去自由。但由條件反射決定政策，絕非聰明做法。一如杜林普的旅遊禁令，查禁對象錯誤之餘，又引起伊斯蘭世界反感，縱或未致於曲線協助恐怖組織招攬，外國政府打消配合意欲，當地線人及傳譯員被阻入境，類此事件亦絕對會打擊美國的反恐行動。恐怖主義固然要對付，但任何倉促手段只會愈幫愈忙－－即使表面看來如何當機立斷。至於要為美國人帶來安全，先解決國內槍械暴力再說。

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