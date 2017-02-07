擾人的咀嚼聲：你有恐音症嗎？

你說你怕了咀嚼食物、刀叉刮碟甚至翻閱報紙的聲音？不少人相信會嗤之以鼻：這也要煩，你有病吧？

也許這倒沒說錯，這種病就叫「恐音症」（misophonic）。患者對雜音特別敏感，甚至產生恐懼。他們絕非大驚小怪，或想嘩眾取寵，箇中難受的感覺，也不是「忍忍就過去」、「包容一下吧」的程度。英國的 Olana Tansley-Hancock 是其中一名可憐人，生活中的呼吸聲、咀嚼聲甚至磨擦聲，都令她煎熬難耐，她直言：「我會想去把人痛打一頓。」

她自 8 歲起深受其害，與家人用膳只覺「吵耳」，非得躲在房裡吃。發病廿年以來，她最怕人吃薯片，「光是扯膠袋時的沙沙聲，就夠惹怒我。」她強調，這並非普通的煩惱，「很長時間，我都避去戲院；坐半小時火車，也要換車廂 7、8 次：上班受不了雜音，哭泣和恐慌的時間，遠多於工作。」向家庭醫生求診，卻遭對方嘲笑，輾轉過後才知是患了恐音症。

此病現時無藥可醫，Olana 唯有常戴耳塞，並避免攝取咖啡因和酒精，因為那些都是加重病情的「垃圾」。她表示：「我的病情相對溫和，也能保住工作。但我知道有很多人根本無法上班。我可謂不幸中之大幸。」誠然，恐音症的患者數目，至今尚未清楚，因為此病難以確診，亦是新近發現而已。為讓社會正視此症，英國一批科學家近日就對此進行研究。

他們為 Olana 在內的 20 名恐音症患者及 22 名非患者，進行腦部掃描。當志願者身處磁力共振掃描機內，會聆聽多種聲音：中性聲音（如下雨聲）、一般惹人不快的聲音（如尖叫聲）和他人觸發的聲音（如咀嚼聲）。結果顯示，恐音症患者的前腦島皮層（anterior insula cortex），即腦內連結感官與感情的部分，表現得過度活躍，聽到他人觸發的聲音時，亦會心跳加快和冒汗。

紐卡素大學神經科學家 Sukhbinder Kumar 指出：「他們聽到聲音時，都會情緒激動，但遇上他人觸發的聲音，反應特別激烈。」他形容：「絕大部分的反應都是憤怒，而非厭惡。最初似是正常反應，過後卻趨向過激。」他相信對患者來說，研究是個喜訊，「這是首次點明患者腦部的結構和功能與常人有異，說服心存懷疑的醫學界人士，這確是一個病症。」

紐卡素大學及倫敦大學學院的認知神經病學教授 Tim Griffiths 坦言，過去自己也是質疑的一方，現時才明白患者的病徵，是如其相似。「我們找到證據，指出患者腦內控制機制的不同，建立此症的基礎。」研究者希望，最終能夠明白恐音症患者腦內的不同，以研發新的治療方法，而其中一個方向，是利用低壓電流通過頭顱。Griffiths 表示：「我希望這能撫慰患者。」