2月7日
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潘度琳：校對女王華麗與樸實的掙扎

潘度琳：校對女王華麗與樸實的掙扎

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作為「逃恥」迷，一開始看「校對女王」時我的確抱著點點矛盾的心情，因為女主角石原里美跟新垣結衣在日劇界算是叮噹馬頭的競爭對手，雖兩人風格截然不同，但觀眾總是喜歡比較。「逃恥」一劇迴響大好，對「校對」來說可謂珠玉在前，然而認為「校對」更好的人也為數不少。看完「校對」一劇，我才發現這套劇貼地而動人，兩者誰勝誰敗我也無從說起，只知道它們都是 2016 年難得的好戲。

「逃恥」及「校對」都是以職場為故事軸心的輕喜劇。劇中的主角都不算太年輕，卻又未到鬥志完全被磨滅的年齡——「逃恥」的實栗被辭退後選擇放棄專業，當個家庭主婦； 而「校對」的悅子雖未能如願得到心儀的職位，但也至少是一個打扮新潮的辦公室 OL。

日劇「校對女王」劇照
日劇「校對女王」劇照

由中學年代開始，悅子便醉心於 Lassy 時裝雜誌，不單仔細閱讀每個欄目，更對模特兒的衣著配搭甚有見解。就如悅子所說——Lassy 是她人生的前進目標。畢業後她多次面試雜誌編輯一職，卻次次落空，還無故被編到 Lassy 所屬集團景凡社的校閱部。校閱部位處地牢，沉悶而了無生氣，坐在悅子旁邊的岩藤衣著顏色樸素到有如一面石牆，把個性完全埋沒在書桌和文件中。儘管格格不入，悅子還是咬緊牙關留在校閱部，希望有天可以晉升為時裝雜誌編輯。

校閱部的同事們雖然看來都毫不起眼，做起事來卻認真到一個令人敬佩的地步。一般人以為校對員只需剔出文章中的錯字病句，他們則認為確保文章合情合理更為重要——在校對推理小說時，校閱員會把小說中所描述的房子建構模型，研究在房子內所佈下的犯罪計劃是否可行；在校對武俠小說時，他們又會蒙住雙眼扮演小說中的盲劍客，跟著內容比武出招，看看情節是否合理。可能有人覺得多餘，但這是他們維持專業水準的唯一途徑。

日劇「校對女王」劇照
日劇「校對女王」劇照

悅子受到同事的感染，在認真工作中找到了歸屬感，但依然無法排遣心裡的鬱悶，畢竟她的理想跟現況有極大落差，存在感愈來愈低。直至到她認識了年輕作家幸人情況才有改善。 幸人為了寫紀實文學而四出尋找活故事，他找到電纜維修工人﹑兒童遊樂場維修員等人做訪問，合輯成名為「東京 Side B」一書，以表揚為社會默默貢獻的一群。因為這本「東京 Side B」，悅子明白到沒有這些默默耕耘，做著重複的工作的人，社會將變得混亂甚至不能運作。有如飛機每顆細小的螺絲一樣，微小而不顯眼，但缺一不可，否則便會影響航機安全。

校對亦然。校對員都是幕後英雄。做得好，沒人知道；看漏了眼引致出錯，別人第一時間怪罪，簡單來說就是吃力不討好的工作。但如果沒有人替文字和邏輯把關，語言會失去意義。能夠背負重大使命的人才可以抵抗工作刻板的苦厄，把自己最好的光陰獻上，捍衛某種價值，這些功勞就有如卡式帶的 Side B，或許會被人忽略，但 Side A 與 Side B 本來就是唇齒相依，沒有 Side B 卡式帶不會算完整。

悅子希望為華麗的人生定下註腳，雖然追夢的路途並不平坦，但起碼過程中認識到自己的軟弱和無知，也微微拓闊了狹隘而平面的視野。知識令人看到世界的不同深度，或許你曾經認為美好的人生到最後發現原來不過爾爾，又或許最後你會懂得平凡，甚至甘於平凡。人生總有華麗和樸實的需要，因此我們無用在兩者之間掙扎，重要的是事情背後的價值，而非形式。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
潘度琳 鐘擺人生

三十過外的女性，日間工作刻板艱澀，唯有靠下班後的生活調劑。 假日愛躲在家中聽音樂看劇集，沉迷本格推理小說，喜歡大城市如倫敦和巴塞隆拿。

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