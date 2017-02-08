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露營療法：早睡、減痛、抗抑鬱

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香港人不論學生或上班族，慣性捱夜捱到生理時鐘亂七八糟，結果該睡的時候眼光光，該醒的時候仍昏昏欲睡，萬劫不復。美國綜合心理學專家最新研究，就推介奇招調節睡眠規律：露營。除了還你好眠，露營還有其他意外療效。

1. 真黑夜調整生理時鐘

城市人習慣即使睡前都被各種燈光包圍，令身體狀態如同處於白晝，影響助眠的激素分泌平衡。最近科學期刊 Current Biology 刊登的研究提出，週末冬日露營有助調整身體的晝夜節律。研究作者 Kenneth Wright 指，當人體褪黑素水平高企時，代表身體已進入黑夜模式，而這個節律本應與大自然的日夜掛鉤，「在現代是不可能的，現在有誰會在太陽下山後就上床睡覺？」但這透過露營即可實現。

他們首先調查實驗對象之前的睡眠和燈光（或會發出藍光的電器）使用習慣，再請他們在日短夜長的冬天露營一個週末。其間可以接觸到的光源只有太陽、月亮、星星和營火。事後研究人員採集他們的唾液樣本，比對露營前和露營後的褪黑素水平，發現褪黑素分泌比之前早 2.6 小時開始。而且露營期間他們接觸日光比平常高達 13 倍，完全不含人造光。「城市的黑夜燈光太多就聽得多，但我們認為白晝接觸太少日光同樣有害自然睡眠規律。」

雖然是次實驗於冬天進行，其實露營療效不分季節。研究人員此前也曾請實驗對象在夏天露營一星期，成效顯著，他們的生理時鐘比從前足足快了 4 小時。

2. 抵抗冬日憂鬱

維他命 D 對於人體肌肉、骨骼和牙齒健康必不可少，大部分是人體接受日曬後自然產生的。雖然冬日陽光多數不足刺激皮膚產生維他命 D，但配合適量運動可以有助分泌血清素，調節不安或低落的情緒，是抵抗季節性情緒失調其中一個治療之法，因此也可以說，任何戶外運動都有助改善情緒。

3. 治療肩背痛

肩背痛這些職業病，在城市普遍得令人習以為常，每到冬天更是要命。有些人以為避免使用痛處的肌肉就一了百了，其實反而會加劇問題。因為背痛其實多為肌肉問題，而肌肉愈少用則愈僵硬。運動對肩背痛有極佳療效，在冬天，露營就是其中一個好選擇。

如果沒有時間露營， Wright 指白天多曬日光同樣有效提高身體的晝夜節律，當然你也要自律，睡前遠離電腦及手機藍光。

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