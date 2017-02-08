鄭立：神秘大地——鍊金術師戰略篇

神秘大地有些種族可以隨便玩，但有些種族是有很固定的發展軌道，玩法相當固定，鍊金術師就是其中一個。基本上你不跟隨其固定玩法的話，就九死一生。鍊金術師的能力，就是將分數變成錢，所以在兩大資源當中，鍊金術師從不欠錢，你可以視他為有無限多的錢，而整個戰略就是圍繞著這點發展出來的。

除此之外，鍊金術師的最大優勢是他的大屋，也就是 stronghold ，他建好的時候會即時給你 12 個法力，每回合給你 6 元，而且每鏟一次地會給你 2 個法力，可說是這遊戲最強的一個大屋之一，差不多第一回合一定要建成。當然有些人會質疑這點，被別的動作吸引，例如先放小屋第二回合才做 stronghold ，但結果通常都不太好，因為他的經濟力在初期真的是太強了。

比較次要的就是鍊金術師的商場生財能力，比起其他種族好一點，但那是在後面第三、四個商場才會生效，而且鍊金術師本來就不欠錢，這個部分就有點聊勝於無。雖然遊戲完結時錢可以換分，但也只是兩元換一分，不是很有效益。

因為沒有特殊的取分方法，所以鍊金術士最後贏遊戲，靠的就是經濟力比別人強，他有錢，自然可以比別人做更多的建築物，除了在天氣適宜時大量興建同類建築物，也能最後贏取各種地圖獎分。

而真正限制你的是甚麼呢？就是工人，你的錢是無限，但建築甚麼都需要工人，這個數量卻有限。另外，你的大屋在給你鏟的時候，給你法力的能力，這也是經濟力，這意味著你有很大的升鏟誘因（你的鏟比別人的更有用），如果你要升鏟，那麼你就需要有兩個或更多的大學生，而且你要盡快升到。

可想而知，鍊金術士的發展途徑是這樣的，首先是第一回合起好大屋，然後第二回合開始，不斷擺小屋，但除非非常必要，在所有小屋落地，令你每回合生產 8 個工人之前，不要升商場，而升商場不是為了錢，而是為了升寺廟。在第四回合或之前，最好是第三個回合，弄到兩個大學生。不論是從外面的法力，底褲（功能牌），還是從寺廟訓練，以便你可以升兩次鏟，以後就用工人去鏟地。

所以在天氣上，適合鍊金術士的天氣，除了早期有大屋之外。後期是鏟或中屋，都是好的天氣，為何不是小屋呢？因為小屋你多數很早就放完了，到後期要放應該會很難。另外，底褲方面愈多工人，特別是那張給你兩個工人的底褲，以及給你一個大學生的底褲，都是很重要的，沒有的話對鍊金術士自然是打個折頭。至於早期的寺廟如果起好，通常會取的功能是「每回合多一隻工人」，因為你最需要的就是工人。到中期以後，就應該拿「建立商場多 3 分」。

記著，鍊金術士在任何時候，都應該保持有七間小屋在地圖上，發揮八個工人的生產力，否則你很快就會因為欠缺工人而不能動彈，鍊金術士的經濟全在工人驅動。而突破點則在於你能取得多少個大學生，有大學生有工人，你甚麼都可以做，這自然是因為你從不缺錢，掌握了這一點，你就很容易成為起最多建築物的人，而取得勝利。

以上圖片取自 boardgamegeek.com