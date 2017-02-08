Chester Ho：慎防眾籌陷阱

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曾俊華在 Fringe Backer 發起眾籌。
曾俊華在 Fringe Backer 發起眾籌。

行政長官參選人曾俊華發起眾籌活動，僅僅用了半天便極速籌到 100 萬，而且後勁凌厲。政治眾籌在外國政壇已有先例，但曾俊華在香港的小圈子選舉引入眾籌這個行動，仍然引起大量有趣的討論。

有說眾籌令這場選舉假戲真做，它讓市民可以參與其中，並成為曾俊華的「金主」（儘管他一點也不缺經費），假若曾俊華當選便要向民意負責。競選團隊選用 Fringe Backer 這個香港眾籌平台，也相當值得欣賞。另一派的意見則認為眾籌只可以捐款，換句話說只能反映支持他的民意，技術門檻、市民對網上捐款的信心也會影響捐款人數，因此眾籌純粹是公關手段，並非有效的民意指標。何況，曾俊華發起眾籌之時尚未公布其參選政綱，猶如販賣樓花，市民必須警愓。

的確，支持眾籌很多時候會遇上陷阱，Kickstarter 多年來就出現過無數次，從項目發起人挾帶私逃到產品難產收場都有，其中一件悲壯慘劇就是近期終於承認失敗、未出世先夭折的 Lily Camera

2015 年年中，一間名為 Lily Robotics 的初創公司發布了震撼網絡的影片，片段裡的主角把一部設計新穎、動作靈活、防水的航拍機拋到空中，然後航拍機隨著主角在雪地滑翔，最後輕鬆降落在他的手掌心。

精彩的片段為 Lily Camera 帶來 1,500 萬美元的投資額及 3,400 萬美元的預售訂金，可是強烈的期望換來無數的失望，Lily Camera 不斷延遲出廠日期，面對支持者由諒解到懷疑，質詢變成指責，負責人仍然堅持將會發貨，卻沒有正視當初的設計思考不周而衍生的技術困難。終於在今年 1 月，Lily Robotics 宣布項目失敗並聲稱會向買家退回訂金，而年多前它所描述過的技術，已由其他品牌的航拍機代為實現。

Lily Camera 給我們最大的啟示是，我們不應該被產品影片的美麗願景或者心中對產品強烈的渴求而喪失理智，畢竟示範片段是尋求贊助的公關手段，它們可以是花言巧語的騙術，或者過於自信的妄想。即使我們決定支持某件眾籌項目，亦應緊記定期跟進和監察研發進度，不要投放無限信任而默默等待，最後發現貨不對辦，落得抱頭痛哭的下場。

那麼，曾俊華的眾籌是否一場災難？當他公布政綱的時候，有人開始嘲諷參與眾籌的市民是港豬，用 400 萬資助曾俊華推行廿三條；也有支持者早已估到曾俊華的立場，捐款純粹是不想更邪惡的林鄭月娥上台，也不感到後悔。視乎大家的觀點與角度，這次眾籌可以是一場災難、一場給北京看的示威，也可以是曾俊華的表演。

相比之下，特首選舉才是香港最大的眾籌災難，每隔幾年便上演一次，其玩法容許當選人無限期走數，間中也會引起建制派微言幾句。時至今年甚至發展成有個別參選人會厚著面皮、有恃無恐地宣稱提名期過後才會公布詳細政綱，可說是連眾籌影片也懶得準備，侮辱著每一位尚有獨立思考的選委。在同一時空下，曾俊華主持眾籌竟然把民意控制得出神入化，縱使不知道他是不是獲指定的那個人，也必然令中央對他刮目相看。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
Chester Ho 糴蘿勞滋

任職跨國科技公司，網站 Outside 成員。

http://www.outside.hk/

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