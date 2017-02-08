Chester Ho：慎防眾籌陷阱

精彩的片段為 Lily Camera 帶來 1,500 萬美元的投資額及 3,400 萬美元的預售訂金，可是強烈的期望換來無數的失望，Lily Camera 不斷延遲出廠日期，面對支持者由諒解到懷疑，質詢變成指責，負責人仍然堅持將會發貨，卻沒有正視當初的設計思考不周而衍生的技術困難。終於在今年 1 月，Lily Robotics 宣布項目失敗並聲稱會向買家退回訂金，而年多前它所描述過的技術，已由其他品牌的航拍機代為實現。

Lily Camera 給我們最大的啟示是，我們不應該被產品影片的美麗願景或者心中對產品強烈的渴求而喪失理智，畢竟示範片段是尋求贊助的公關手段，它們可以是花言巧語的騙術，或者過於自信的妄想。即使我們決定支持某件眾籌項目，亦應緊記定期跟進和監察研發進度，不要投放無限信任而默默等待，最後發現貨不對辦，落得抱頭痛哭的下場。

那麼，曾俊華的眾籌是否一場災難？當他公布政綱的時候，有人開始嘲諷參與眾籌的市民是港豬，用 400 萬資助曾俊華推行廿三條；也有支持者早已估到曾俊華的立場，捐款純粹是不想更邪惡的林鄭月娥上台，也不感到後悔。視乎大家的觀點與角度，這次眾籌可以是一場災難、一場給北京看的示威，也可以是曾俊華的表演。

相比之下，特首選舉才是香港最大的眾籌災難，每隔幾年便上演一次，其玩法容許當選人無限期走數，間中也會引起建制派微言幾句。時至今年甚至發展成有個別參選人會厚著面皮、有恃無恐地宣稱提名期過後才會公布詳細政綱，可說是連眾籌影片也懶得準備，侮辱著每一位尚有獨立思考的選委。在同一時空下，曾俊華主持眾籌竟然把民意控制得出神入化，縱使不知道他是不是獲指定的那個人，也必然令中央對他刮目相看。