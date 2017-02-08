重新定義國際關係：丹麥將設「數碼外交大使」

據說像蘋果、Google、微軟這些龍頭科技公司「富可敵國」，比不少國家還要有錢，除了「有錢」，這些科技公司的影響或許比許多國家還要大，舉手投足影響全球各國的經濟、科技和國民生活。丹麥早前甚至決定成立「數碼外交大使」（digital ambassador），來專門與這些科技「大國」打交道。

大使是一國元首向駐在國的最高級外交代表，可代表本國元首與外國協商，隨着通訊科技發展，駐外國大使的重要性或許稍為下降，但始終仍是一國的代表。丹麥外交部長 Anders Samuelsen 於 1 月 26 日在當地報章的訪問中透露，丹麥將成立「數碼外交大使」，基於「這些公司已成為新的『國家』，我們必須面對。」

就這些公司的規模來看，丹麥對他們的重視便不難理解。直至 2016 年第四季度，蘋果的現金儲備已達 2,461 億美元，芬蘭的 GDP 才只有 2,316 億美元，丹麥的 GDP 則有 4,899 億美元，富可敵國基本就是這個意思。Samuelsen 其實只在去年 11 月起擔任丹麥外交部長，雖然時間不長，不過他卻深深感受到新科技對丹麥國民生活的影響，他希望國家也能具「話語權」，參與其中。

目前有關「數碼外交大使」的職能還未具體公布。不過 Samuelsen 日前在華盛頓郵報的訪問中解釋，新大使將會與在各國現有的大使館合作，利用現有系統來工作，並保證數碼大使絕不會只流於象徵性。他舉例說，在人工智能、機器學習、大數據、互聯網、無人駕駛等等，都是必須處理的領域，甚至如假新聞、來自俄羅斯的「資訊戰爭」等方面，也需要與蘋果、Google、微軟等公司更緊密合作。

又例如，蘋果與 Facebook 分別在去年和今年宣布計劃在丹麥設立數據中心，便是重要的科技投資項目。分析指 Facebook 在丹麥設立數據中心，其一原因是方便應對歐洲的數據地址與私隱問題。將來丹麥的數碼外交大使或能更有效率來應對各種的數碼發展項目，以及它們涉及的法律爭議。

丹麥將成第一個委任數碼外交大使的國家，即使具體權力和職能尚未清晰，卻再次揭示跨國科技公司所擁有的資金和科技，在未來或將成與國家平起平坐，甚至是超越國家的實體。演算法和機器學習日趨成熟，機器或許會取代人類治國，管治社會；大數據則能使公民的行動記錄無所遁形：誰掌握了科技，便能掌握未來。「國際關係」的定義不久後或需重寫。