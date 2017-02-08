寫一首嬰兒必愛的開心頌

早有研究解構為何成人對音樂產生難以自制的情緒，拆解某種音樂旋律莫名上腦或令人自傷的原因。不過對於嬰兒，除了知道他們喜歡巴哈多過 Aerosmith 之外，其他聽歌喜好我們卻所知甚少。有嬰兒行為學家、音樂心理學家和格林美歌手為此聯手，結合科學和音樂，寫了一首「科學證明能逗笑嬰兒的開心頌」。

此前大部分研究都反映嬰兒能夠記住聽過的節奏和旋律，他們偏好和諧多於強烈的音樂，喜歡女性聲線，若是用講「BB 話」的聲線更好。不過這些研究流於零碎片面，關於嬰兒聽音樂時產生的情緒反應始終是個謎。

嬰兒行為學家 Caspar Addyman 和研究過耳蟲現象的音樂心理學家 Lauren Stewart，首先歸納能吸引嬰兒的音樂特性，決定新歌方向：歌曲應該選用大調，當中要包含簡單和重複的主旋律，轉調、滑音等，並應用多種樂器如鼓和鈴鐺，既可讓嬰兒預計到接下來的旋律，也能帶來驚喜。由於嬰兒心率比成人快許多，因此新歌節奏可以寫得比較明快。最後新歌主唱需要具活力的女聲，最好錄音時嬰兒在場。

兩位學者的第二步是挑選作曲人，最終人選是曾奪格林美新人及歌曲獎的英國創作女歌手 Imogen Heap，她剛好是一名 18 個月大女嬰的母親。Heap 最初寫出 4 種旋律，兩種快，兩種慢，每種旋律都各有含歌詞及不含歌詞版。他們邀請 26 名介乎 6 至 12 個月大的嬰兒到場試聽篩選旋律，經過各人母親「翻譯」，發現這些嬰兒都喜好一致，不約而同偏愛其中一種較快的旋律。

揀好旋律，最好一步是完成整首歌。一段近 3 分鐘的音樂要全程抓住嬰兒注意力格外困難，其中一個秘訣在於寫得趣怪。他們請 C&G baby club 及 Heap 歌迷會會員中近 2,500 位家長票選嬰兒最喜愛的怪聲，第一位是「boo!」、第二名是砸舌聲（blow a raspberries，即伸舌於唇外吹氣發出的聲音）、第三名是打噴嚏的聲音，之後依排名是動物聲及嬰兒笑聲。另外，比起一般響音如「啦」，爆破音如「爸」和「趴」更討喜。Heap 集思廣益，將這些元素自然應用到新歌上，寫成渾然一體的開心頌。