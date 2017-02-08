美國新「福利」：示威可放有薪假？

杜林普就任美國總統後，有幾多人愛他「敢說敢做」，就有幾多人炮轟他「任意妄為」。光是華盛頓婦女大遊行，就有 50 萬人到場反杜林普，同類型活動更陸續有來。面對這波抗爭浪潮，不少公司乾脆向員工發放「示威假」，讓他們在上班時間帶薪抗議。這是非常時期的非常手段？抑或社會撕裂下的大勢所趨？對僱傭雙方又有何利弊？BBC 近日撰文探討。

Howie Barokas 在西雅圖經營的公關公司，近日有員工想要請假示威。他非但送對方一天有薪假，還附贈一套「抗議工具套裝」，內有暖包、手套、箱頭筆和告示板。這是他首次批假示威，但在當下的社會氛圍，以及就移民權等爭議，難再把政治置於工作以外。他強調：「並非要將政治信念加諸員工身上，但我相信行動主義（activism）是重要的。」

部分企業批出「示威假」，固然有其私心。Humanyze 是協助企業透過分析來預測員工行為的初創公司，創辦人 Ben Waber 在上月底向 21 名員工表示，批准他們帶薪休假示威。他表示：「今時不同往日，我們看到自己人受到威脅。」指的是杜林普對 7 個伊斯蘭國發出的入境禁令。他憂慮禁令有礙招聘海外人才，認為容許員工請假示威，是不可或缺的安排。

資深廣告人 Alex Holder 在「衛報」撰文，亦指現時「行動主義」比「性暗示」更叫座。企業討論社會議題，公然支持小眾群體，某程度是行銷手法，所以它們絕不「匿名行善」，反而要發聲明、開記招，務求讓公眾知道此等「善舉」，博取更多支持。事實證明這招見效，召車公司 Lyft 宣布向「美國公民自由協會」捐出 100 萬美元後，該 app 下載數首次超越 Uber。

品牌顧問 Allen Adamson 指出，過去「企業論政」，多流於捐款或遊說，以求分散風險，與公司或僱員的價值觀無甚關連，但近年明顯轉變。他形容：「它們過往只管簽發支票…… 現在則鼓勵員工表達意見。」發放「示威假」正是策略之一，此舉能使員工感到公司尊重其志，或有助降低辭職率。

任職 IT 顧問的 Steve Dakhe 正是為之動容。上周他收到上司的電郵：「你可在上班時間上街抗議…… 請致力確保工作準時完成，但若你需要暫時放下工作，參與示威，我會鼓勵你。」他覺得，在這間人手相對緊張的公司，能發如此聲明，是勇氣和對員工「份外尊重」的表現，反映 CEO「願意冒降低效率的風險來支持這些運動」，訊息特別有力。

Adamson 提醒，雖然鼓勵行動主義，有助吸引「同聲同氣」的年青人入職，或選購該公司的產品和服務。但長遠而言，有可能嚇退政見不同的顧客，而若是員工意見分歧，公司或會陷入兩難。對於政治關係和商業利益更為複雜的跨國企業，立場恐怕更是為難。

Ben Waber 發放「示威假」時，沒想得這麼多，卻也顯得小心翼翼，因要避免強迫任何人，甚或暗示員工：他們要有某種政治立場。他表示，決定以個人身份抗議入境禁令時，不想讓下屬感到壓力，以為自己定要與公司立場一致，只是希望他們明白，不用扣掉薪水或假期，也有支持個人信念的自由。