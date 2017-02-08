2月8日
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波多黎各會獨立嗎？

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波多黎各今年將就美國屬地地位問題舉行第 5 次公投。　圖片來源：路透社
波多黎各今年將就美國屬地地位問題舉行第 5 次公投。　圖片來源：路透社

波多黎各國會日前決議，今年 6 月 11 日將舉行地位公投，決定正式成為美國第 51 州或是獨立。波多黎各是美國「非建制屬地」，政治義務與權利不對等，不少政經內政須經美國國會批核，包括上一次 2012 年地位公投，即使過半選民屬意成為第 51 州，但公投本身亦無法律約束力，美國國會終以廢票眾多為由束之高閣，是次公投會重蹈覆轍嗎？

「無代表，不納稅。」18 世紀美國人不滿殖民主英國開徵茶葉稅，國會卻無己方代表，最終一個新共和國就在茶葉香和硝煙味中成立。同樣，波多黎各 350 萬人民須繳社會保險及醫療稅，服膺徵兵義務，政治權利及福利卻遠不如其他美國公民。

在美國 Uptown 的波多黎各人方才有份投票。　圖片來源：Change.org
在美國 Uptown 的波多黎各人方才有份投票。　圖片來源：Change.org

波多黎各在制度上相當倚賴美國，例如當地去年淪為寨卡疫埠，美國疾控中心（CDC）預計波多黎各四分一人口將受感染，美國國會卻懶理警告，僅提案從醫保及伊波拉病毒應急基金抽出 11 億美元，明知不足以應對疫症，波多黎各亦無計可施。又例如，留居本島人士無權參與美國選舉，身處美國州份的波多黎各人雖然有權投票，但卻無法晉身美國國會議員，本島在美國總統大選中亦無選舉人票，有部分投票權而無被選舉權，相當於民主制與殖民地的混合體。波人要求正規待遇，並不意外。

不過，今屆第 5 次公投的最大觸發點相信源自公債危機。波多黎各陷入經濟困境 10 年之久，近年一度徘徊違約邊緣，急需重整 700 億公債，偏偏美國聯邦法律禁止當地政府申請破產，縱使國會最後容許採用類近破產保護手法，但受程序束縛，計劃至今仍未實行，新任政府甚至面臨關閉威脅。為長遠施政著想，波多黎各需要一次地位重設，故此今屆公投排除保留原有「非建制屬地」的選項，僅容獨立或轉為州份。如果獨派勝出，10 月將舉行第二輪公投，決定完全獨立抑或成立「自由聯繫邦」（free association：治權獨立，部分主權如國防和外交隸屬宗主國，相當於次主權）。

Just The Way You Are
波多黎各會 Just The Way You Are，還是 Runaway？

若按上一次公投的結果推測，波多黎各人似乎傾向成為美國第 51 州多於獨立，而提出公投的執政黨「新進步黨」（NPP）亦長期爭取正規美國州份地位，問題是今次美國會否接納？有分析指，波多黎各黨派多數親民主黨，把持美國國會的共和黨大概不欲見新增 7 張選舉人票落入他黨；而多數波多黎各人母語為西班牙語，對美國保守派又是一個心理障礙。雖有意見斷言波多黎各政體今年必定變革，但在杜林普主政下，波多黎各可能左右兩難：一方面無法升格為正式州份，另一方面獨立選項缺乏法律約束力，宗主國一句不同意，殖民地不反抗，次等地位只會延續－－就像香港。

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