2月9日
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一顆結晶，讓科學家發現「失落的大陸」？

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我們只能憑空想像那「消失的大陸」在遠古時的景相。 圖片來源：@john mcsporran/flickr
我們只能憑空想像那「消失的大陸」在遠古時的景相。 圖片來源：@john mcsporran/flickr

在地球人仰望星空，力圖太空旅行，打算移居火星之際，我們對自己居住的藍星還是略知皮毛。近年，地質科學家聲稱，他們發現原來在地球的汪洋中，存在著一片「失落的大陸」，現正於毛里裘斯的島嶼底下沉睡。

位於馬達加斯加東邊的毛里裘斯島嶼（Mauritius）。
位於馬達加斯加東邊的毛里裘斯島嶼（Mauritius）。

2015 年，地質科學家到訪位於馬達加斯加東邊的毛里裘斯島嶼，本想研究火山岩，卻另有意外收穫——在岩石下，他們竟掘出有 30 億年歷史遠古鋯石結晶（zircon crystals）。如此久遠的鋯石，必定出自大塊陸地，然而在毛里裘斯四面環海，周遭只有一片汪洋，鋯石何處來？科學家尋根究底，終在毛里裘斯下方，發現一片「失落的大陸」，並於 2017 年 1 月在 Nature Communications 期刊上發表探索結果

研究的領軍人物、南非金山大學（University of the Witwatersrand）的地質科學家 Lewis Ashwal 稱：「這既刺激又令人意外的結果意味在毛里裘斯的年輕火山底下，有一片遠古大陸。」自 2013 年，Ashwal 和其團隊首次在島上找到一顆微細的鋯石結晶後，他便提出「在毛里裘斯下有片未知大陸存在」的說法，可是，當年學界質疑此說，認為那些鋯石只不過是經洋流、風或雀鳥等其他途徑來到毛里裘斯。如今 Ashwal 在島上岩石裡掘出古代鋯石，終可吐氣揚眉，叫所有懷疑論者住口。

我們今日看到的毛里裘斯島嶼，以地質年齡來說，相對年輕，僅有 900 萬年歷史。所以，如果從這般年輕的島嶼中發現到遠古的鋯石結晶，即大為奇怪。Ashwal 解釋，900 萬年前，當岩漿從地殼爆出，經過那片消失的大陸，該處的鋯石不但未被熔掉，反倒隨著熔岩，到抵新形成的毛里裘斯，守候著地球的真相，耐心地等待科學家的叩問。

消失大陸之發現，對地球的地質史有重大啟示。Ashwal 推測，在岡瓦那大陸（組成現今紐西蘭、澳洲、南美、南極、馬達加斯加及非洲的超級大陸）於 200 萬年前分裂時，過程實比想像中藕斷絲連，遺下不少大陸碎片沉到海洋，而毛里裘斯下的消失大陸，就是碎片其中之一；另外，在大陸被淹沒前，毛里裘斯可能與馬達加斯加直接連繫。

當然，每次有人提出發現「失落的大陸」，難免要抱懷疑心態看待，但在 Popular Science 的報道中，其他學者亦認為 Ashwal 的說法頗為可信，只是到目前為止，人類還未確認在毛里裘斯下的消失大陸究竟有多大。地質學家 John Valley 表示，雖然鋯石結晶為那片淹沒了的大陸提供了寶貴證據，但他們仍未找到更古老的石頭，加強推論的說服力。

Ashwal 認為，「消失的大陸」大部分都落在印度洋的海床上，又或隨著洋流飄到其他地方，但無論如何，至少我們知道，的確有片遠古大陸等待人們去發掘。

  • 南非金山大學關於「失落的大陸」之影片，片中，Lewis Ashwal 介紹了他及團隊的調查及結果。

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