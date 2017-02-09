阿嬋：設計師齊齊出招　惡搞諷刺杜林普

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由參選時的墨西哥圍牆論、女性「下體論」，到近日針對多個伊斯蘭國家的入境禁令，杜林普彷彿以挑戰人類底線為己任。曾經以為的痴人說夢，如今已變成事實擺在眼前。這般瘋狂的現實，自不然引起人們的反抗，設計界也有不少設計師們，忍不住以創意作為發聲和抗爭手段，諷刺、惡搞，甚至擺明車馬杯葛這「犯眾憎」的狂人，以及其他相關人等。

第一個跟杜林普政府正面交鋒的設計界別，是時裝界。在總統就職典禮前，一眾知名設計師如 Sophie Theallet、Marc Jacob、Tom Ford、Derek Lam 等，均直接或間接地表明不為第一夫人 Melania Trump 設計著裝，變相放棄令自己的作品在傳媒上曝光，以及被收藏於美國歷史博物館的機會。一時間時裝變成政治及道德問題，討論也延伸到時裝設計師的角色、時裝的本質等等問題。

Pins Won’t Save the World 系列產品
Pins Won’t Save the World 系列產品

其他界別雖則未與杜林普政府直接交手，但也不遺餘力地表態排拒他。早在杜林普參選時，紐約設計公司 Sagmeister & Walsh 推出名為 Pins Won’t Save the World 的一系列產品，呼籲人投票，同時不忘惡搞杜林普，例如把他的頭像變成「長金毛頭髮的糞便」。

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Estudio 3.14 的圍牆設計圖　圖片來源：Estudio 3.14

墨西哥建築團隊 Estudio 3.14 就杜林普的圍牆論，認真地繪畫出設計圖，構想一道近 2,000 公里、樓高 4 層的粉紅色圍牆，他們在圍牆中特設監獄，以收押非法入境者，好不細心，但明眼人都看得出設計者的原意是希望透過視覺化那橫跨海洋、山脈、建築物、國家公園的圍牆，令大眾看清這是何等不設實際的想法。

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The Postillon 惡搞 Ikea 推出新產品 Börder Wåll。圖片來源：der-postillon

那邊廂，同樣是針對圍牆，但德國諷刺新聞網站 The Postillon，日前就惡搞出一則假新聞，指 Ikea 推出的新產品 Börder Wåll（這當然是網站幻想出來的），能為墨西哥圍牆提供實際、現成的解決方案：「美國政府只需到任何一家就近的 Ikea 取貨，便可輕鬆快捷地於任何地方裝置一條高 10 米，長 3,000 公里的卡板圍牆，而這價值 9,999,999,999.99 美元的產品，比起原本估計的 150 到 250 億美元的預算可便宜不少。」網站除了製作一張仿 Ikea 產品說明書的圖，也特製了一張杜林普在看 Ikea 商品目錄的圖片，同時間幽杜林普和 Ikea 一默，並凸顯這圍牆計畫的荒謬性。

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“America First, the Netherlands Second” 片段

提到傳媒機構的出品，當然不得不提由荷蘭諷刺節目 Zondag Met Lubach 掀起的「偽國家旅遊宣傳片」熱潮，其 ”America First, the Netherlands Second” 片段，以杜林普式英語介紹荷蘭的「特色」，包括在墨西哥和荷蘭中間建了一整個海洋、美國有 Trump Towers，荷蘭則有歌手 Lee Towers。這自嘲式的影片，引發歐洲多國，包括比利時、丹麥、德國、葡萄牙、瑞士等相繼製作同樣片段，片段中各國亦借機有意無意地互相嘲諷一番，似乎比起諷刺杜林普更重要。

這些創作只是冰山一角，層出不窮的惡搞、杯葛行動相信仍陸續有來。至於它們是否純屬抽水，或把政治娛樂化取代嚴肅討論，甚至是否造成被杜林普所侮辱的對象（如女性、難民、移民等）的二次傷害，均有待討論。但仍能在自己的崗位和能力範圍內，以不同的方式發聲和介入，令議題持續發酵，總比全然麻木來得有建設性，至少守住輿論陣地。

※ 此欄文章為作者觀點，不代表本網立場。 ※
阿嬋 小城小趣

畢業於法文系及傳媒及文化研究系，曾於Metropop、明周及HK01任生活版記者，題材主要圍繞創意設計、文化、旅遊，現於德國修讀社會人類學，栽進多元的迷霧，以看清自身。

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