解讀商標：The Good, the Bad and the Ugly

商標除了要包含品牌的訊息，色彩也十分重要。2014 年美國密蘇里哥倫比亞大學調查顏色與情緒的關聯，結果顯示，藍色令人聯想到信心、成功和可靠；綠色則與環保有關，同時也是男性化和堅強的色彩；紫色傳遞的是女性化、迷人魅力等訊息，粉紅色給人青春時尚的感覺，黃色予人節奏歡快及現代感，紅色則能表現專業、自信、技藝精湛之涵義。

商標的效應強大，許多公司不惜耗費重金設計商標，但只要是和藝術相關，就未必是一分錢一分貨的公平買賣，劣評如潮的昂貴商標比比皆是，Steve Jobs 也曾為心頭好 Next 的商標（上圖左）甘願花費 10 萬美元（780 萬港幣），2012 年倫敦奧運會的標誌（上圖中），耗資 49.6 萬英鎊（約 481 萬港幣）——但這只是小巫見大巫，史上最貴的是 2000 年英國石油的新商標（上圖右），竟然花了 1 億 6,750 萬英鎊。

最划算的商標設計要數可口可樂和 Google，一分錢也不用。