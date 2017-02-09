致社交達人：#hashtag 正被淘汰

今年超級碗份外精彩，無論是反敗為勝的賽果，抑或 Lady Gaga 的震撼表演，都令人拍案叫絕。不過歡呼過後，研究人員分析超級碗時段的廣告，發現一個市場新趨勢：hashtag 似要過氣，URL 卻「鹹魚翻生」。

在美國，超級碗是年度盛事，每年均有逾 1 億人收看電視直播。若要在這時段，播放一節 30 秒廣告，就得花上 500 萬美元。廣告商砸了大錢，自然就絞盡腦汁，務求盡用每分每秒，爭取最大的宣傳效果。因此，縱然比賽時段內的廣告，合共不過數十個，仍足以成為市場的風向球。

行銷及科技資訊網站 Marketing Land 就連續 6 年進行統計，點算由開賽至完場期間全國播放的廣告，展示 hashtag、社交媒體及網址的數量。結果發現，今年的 66 個廣告中，加入 hashtag 的僅得 30%，比 3 年前高峰期的 57%，劇降了三分之一。相反，今年展示網址的廣告，佔整體達 39% ，不僅從去年的谷底反彈，更是開始統計的 6 年以來，首度超前 hashtag。

從下圖可見，過去 6 年的超級碗廣告中，出現 hashtag 和網址的趨勢變化，反映前者正被廣告商淘汰：

至於社交媒體的曝光率，則維持低水平。今年的超級碗電視廣告中，僅得 5 個提及 Twitter，顯示 Facebook 和 Instagram 的亦只有 4 個。分析認為，這是廣告商的新策略，比起僅是在社交網站「呃 like」，它們希望為網站招來更多訪客。某程度上，這個策略相當成功，甚至太過成功。

建材供應商 84 Lumber 在今年超級碗時段，推出一個意味深長的廣告，片中一對墨西哥母女企圖偷渡入美，但片末則未有交代結局，只留下網址 journey84.com，讓觀眾到該網站收看。豈料反應太過熱烈，廣告出街後約半小時，網站就因流量過高而癱瘓。84 Lumber 在 Twitter 致歉，呼籲網民改往其 Youtube 頻道，欣賞以下這個完整版本：