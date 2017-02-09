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中國河口，已成超級病菌繁殖場

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百姓在受污染的北京水道捉魚。　圖片來源：路透社

據估計，到 2050 年，每年將有 1,000 萬人死於感染耐藥性病菌，取代癌症成為人類頭號殺手。問題嚴重，不少科學家反覆調查錯在何處，從執業醫生的開藥習慣，到病人食抗生素半途而廢留下禍端，乃至農場為食用禽畜濫用抗生素。最新研究指，連接內陸與海洋的河口，也是抗藥基因的集散地，至少在中國如是。

自然期刊日前刊登論文，研究人員在中國走遍 4,000 公里海岸線，化驗所有河口的污水，發現全部樣本均帶有抗藥基因，甚至是殘留抗生素。原來是居民處理排污失當，將帶有具抗生素耐藥性基因的排泄物直接流入河道，令河口成為超級病菌的搖籃，日後大部分河鮮都可能帶有超級耐藥抗體。

研究指由於抗藥細菌散播廣泛，人類的腸道細菌以及微生物組多少帶有抗藥性基因。本來這些細菌對人體無害，而且抗藥基因為數不多，無傷大雅，但當這些細菌隨人類排泄物流入受污染河道及水道，就能釀成大禍。澳洲分子進化學教授 Michael Gillings 和其他研究人員的研究揭露，這些抗體基因儼然是中國各個河口的主要污染物，部分河口甚至每克泥沙就有 1 億個抗藥基因。河口是與海水接壤之地，是內陸污水及海洋之間的自然過濾點，滯留四方而來的污染物，變成抗藥基因累積的重災區。

更嚴重者，除了污水中的抗藥基因，河口更累積大量經人類或動物服用後排出的抗生素殘留物，難以分解，與消毒劑、重金屬和其他市區河道污染物合流，為自然生態系統中的細菌提供源源不絕的免疫訓練，練就多種抗藥抗重金屬抗消毒劑的基因，大大增加細菌生存優勢。研究人員指，在這些河口出現的病菌，部分擁有前所未見的抗藥基因組合。倘若抗藥基因被從未在人類或動物之間造成健康影響的病菌吸收，將造就新的超級病菌。

不少河鮮來自這些河口，如蝦蟹蠔魚，牠們以河床沉積物為食，人類又以牠們為食，成為將新超級病菌進口人類社會的直接渠道。

Gillings 指，此次研究在家禽業經常大量使用抗生素的中國進行，反映的河口實況可能較為極端，但相信問題在其他地方同樣出現。看來要減少超級病毒進化機會，除了慎用抗生素外，如何有效移除抗生素及其他污染物的污水處理也是一重要命題。

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