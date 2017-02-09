為何投票年齡應調低到 16？

幾歲才算「成年」？單是香港已定義眾多：合法的性交年齡為 16 歲、領取成人身份證是 18 歲、參選立法會議員至少要 21 歲——這顯示，我們對於「足夠成熟」的年紀有不同理解。然而，香港與多個民主國家的門檻一樣，要登記作選民必須年滿 18 歲，暗示低於 18 歲則「不夠成熟」。現在，「經濟學人」提倡，有鑑於各國日趨下降的青年投票率，合法投票年齡應調低到 16 歲。

在西方，青年投票率下跌已成趨勢，令人憂慮。以美國為例，25 歲以下選民的總統大選投票率從 1972 年的 50% 減到 2012 年的 38%，65 歲以上選民的投票率卻由 64% 提高到 70%；年青人於國會選舉的參與度則更低，在 2014 年只有 17% 的 25 歲以下選民投票。這個趨勢亦見於英法等已發展國家，在上年被形容是「世代之爭」的英國脫歐公投中，18 至 24 歲人士投票意欲最低。

「經濟學人」認為，若果在年輕時沒投過票，長大後也會對選舉感到疏離，如此發展，幾十年後，將會愈來愈少人參與投票，政府因而面臨認受性危機，最終反倒影響施政質素，讓人民質疑民主。要解決此危機，必須了解為何年青人的民主參與程度日漸低落。

新一代之所以對投票冷感有多方原因。「經濟學人」解釋，這一方面與年青人的政治觀有關，視投票為「選擇」，而非義務，更非榮耀；他們的政治參與形式由傳統的「政黨認同」轉為「議題式」。另一方面，政客務求得到更多選票，亦傾向服務佔大部分投票率的年長選民，推使年青人與政黨政治疏離。

有國家實行「強制投票」提升投票率，可是，這只治標，並不治本。若要真正解決青年投票率持續下降的問題，政府須重燃他們的投票熱情。於是，「經濟學人」提出，把合法投票年齡調低到 16 歲是可行方法，此不但有利學校教育融入投票知識，更可讓年青人仍與家人同住的時候養成習慣，結伴投票。在 16、17 歲便可以投票的蘇格蘭和奧地利，在近年的選舉中，年青人的投票率都顯著較高。而且，調低投票年齡更可令新一代的聲音更加有力，影響政府的長遠氣候、公共服務政策——畢竟，將來要承擔社會的，總是舊日的年青人。

當然，只把投票年齡調低絕不足夠。除了政府需要加強宣傳投票的重要，學校和公民教育的角色也不容忽視，促進辯論的課堂能助年青人在日後有更深的政治參與。

話雖如此，與西方國家不同，要提升香港年青人的政治參與，重點或許不在於投票年齡高低，而是在於政府究竟是否重視青年人的意見，口講「同行」，卻沒有實行的話，只會反過來讓年青人對政治反感。